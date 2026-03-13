El pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que las temperaturas en la República Oriental del Uruguay para el día sábado 14 de marzo de 2026 oscilarán entre los 14°C y los 31°C, conformando un espectro característico de la estacionalidad vigente.

En la región del Noroeste, durante la mañana se presentará un cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla en diversos momentos, sin precipitaciones previstas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas mínima y máxima serán de 15°C y 31°C respectivamente. A partir de la tarde, el cielo permanecerá nuboso y los vientos se mantendrán entre 10 y 30 km/h, con periodos de calma de 0 a 10 km/h.

En la zona del Noreste, el panorama será similar con un cielo alternando entre algo nuboso y nuboso y la presencia de nieblas y neblinas en la mañana, con probables precipitaciones escasas. Los vientos se mantendrán constantes, emanando desde el este a una velocidad de entre 10 y 30 km/h. Se espera que las temperaturas fluctúen entre 15°C como mínima y 29°C como máxima. Durante el final del día, se prevé un cielo nuboso y neblinas, con vientos este y periodos de vientos variables de 0 a 10 km/h.

La región Suroeste tendrá condiciones matutinas de cielo algo nuboso y nuboso, con posibilidad de neblinas; las condiciones climáticas no incluyen precipitaciones. Por su parte, los vientos serán predominantes del noreste, cambiando a variables de 10 a 20 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 31°C. A lo largo del final del día, se pronostica un cielo entre algo nuboso y nuboso, con vientos variables y rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Para el Centro-Sur, se espera un comienzo de día con cielo algo nuboso y nuboso y eventuales neblinas, sin anuncio de lluvias. Los vientos, que inicialmente provendrán del noreste, alternarán con velocidades calmas. Las temperaturas se encontrarán entre 14°C y 29°C. En el transcurso de la tarde y noche, se anticipa un cielo también algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y rachas de viento que podrían superar los 40 km/h.

El Este experimentará una mañana con cielo de características similares a las de Centro-Sur y la misma probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades similares. Con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 27°C, la jornada comienza fresca. Más adelante, hacia el final del día, la cobertura nubosa se mantendrá y la probabilidad de precipitaciones será baja; se espera, además, rachas de viento de hasta 50 km/h.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presenta con un cielo oscilante entre algo nuboso y nuboso, sin precipitaciones en el pronóstico y con neblinas matinales. Los vientos irán del noreste al sureste, con velocidades de 10 a 30 km/h. Las temperaturas se situarán en una mínima de 18°C y una máxima de 24°C. En el período vespertino y nocturno, se pronostica un cielo nuboso sin lluvias, vientos que rotarán del sureste al noreste y rachas de 40 km/h.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, se anticipan condiciones de cielo algo nuboso y nuboso durante la mañana, sin neblinas y sin lluvias pronosticadas. Los vientos predominantes serán del noreste al sureste, a velocidades entre 10 y 30 km/h. Se registra una temperatura mínima esperada de 15°C y una máxima de 27°C. El cielo continuará algo nuboso durante el final del día, sin precipitaciones; sin embargo, los vientos se incrementarán con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.