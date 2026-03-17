El pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 18 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 30°C a nivel nacional.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto, mejorando, acompañado de neblinas y precipitaciones con tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 30°C.

En el Noreste, la mañana estará cubierta con presencia de neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche el cielo pasará de nuboso a algo nuboso, con precipitaciones aisladas. Se esperan rachas de hasta 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 28°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto a nuboso, mejorando, con precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, sin precipitaciones. Se prevén rachas de hasta 40-50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, mejorando, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y noche se espera cielo nuboso a algo nuboso. Se prevén rachas de hasta 40-50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 28°C.

En el Este, la mañana estará cubierta con neblinas y bancos de niebla, acompañada de precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche el cielo se presentará nuboso a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla y probables precipitaciones aisladas. Se esperan rachas de hasta 40-50 km/h en zonas costeras, con rachas fuertes asociadas a tormentas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 27°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con probables precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones aisladas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, sin precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 40-50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.