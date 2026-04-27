El pronóstico para el martes 28 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 28 de abril presentará temperaturas a nivel nacional entre una mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

En el Noroeste, en la mañana se prevé cielo algo nuboso con períodos de nubosidad y neblinas y bancos de niebla, con vientos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y noche continuará entre claro y algo nuboso, con neblinas y vientos rotando al norte entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 19°C.

Por su parte en el Noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos nubosos y neblinas, con vientos del oeste de 5 a 20 km/h y lapsos variables. Hacia la tarde y noche se mantendrá algo nuboso con neblinas y vientos del oeste al norte entre 10 y 20 km/h. Mínima de 3°C y máxima de 18°C.

En el Suroeste, en la mañana se presentará nuboso con períodos de cubierto y vientos del oeste entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y noche estará algo nuboso a nuboso, con vientos del noroeste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Mínima de 4°C y máxima de 19°C.

Para el Centro-Sur, la mañana se mostrará nubosa con períodos de cubierto y vientos del oeste de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y noche persistirá algo nuboso a nuboso, con vientos del oeste al noroeste entre 20 y 30 km/h. Mínima de 5°C y máxima de 18°C.

En el Este, durante la mañana estará nuboso con períodos de cubierto y mejora gradual, con precipitaciones aisladas y vientos del oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y noche continuará nuboso con períodos de algo nuboso y vientos del oeste al noroeste de 10 a 30 km/h, manteniendo rachas costeras. Mínima de 5°C y máxima de 17°C.

Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Puntualmente en Punta del Este, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto y mejora, con precipitaciones aisladas y vientos del suroeste al noroeste entre 20 y 40 km/h. En la tarde y noche seguirá nuboso con períodos de algo nuboso y vientos del noroeste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Mínima de 11°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y vientos del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h. En la tarde y noche continuará nuboso con períodos de algo nuboso, con vientos del noroeste de 20 a 30 km/h y rachas similares. Mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.