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El pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo la mañana se presentará con cielo algo nuboso. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

El País
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18/03/2026, 19:08
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 19 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 30°C en el territorio nacional.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche se espera un cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso con probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso, con probables precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

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En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se prevé un cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 28°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 27°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 27°C.

Punta del Este.
Punta del Este.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso. En la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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