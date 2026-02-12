El pronóstico para hoy jueves 12 de febrero de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En la capital se pronostica una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. Por la tarde y noche, las previsiones apuntan a la posibilidad de precipitaciones aisladas.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este jueves 12 de febrero de 2026 se esperan temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 34°C en distintas regiones del país.
En la región noroeste, durante la mañana del jueves 12 de febrero se anticipa un ambiente nuboso y cubierto con presencia de neblinas y bancos de niebla. Se esperan precipitaciones y tormentas, con vientos del sector este, variando en intensidad de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, siendo aún más fuertes en zonas de tormenta. A partir de la tarde, se mantendrán las condiciones nubosas con mejoras temporarias y neblinas. Las precipitaciones y tormentas continuarán, mientras que los vientos del este se presentarán de 10 a 30 km/h, disminuyendo a variables de 0 a 10 km/h, pero persistiendo las ráfagas fuertes en zonas de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y los 34°C
Para el noreste, se presenta un panorama similar para la mañana, con cielo nuboso y cubierto, neblinas y la presencia de precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del sector este al oeste con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas fuertes en áreas de tormenta. Durante el final del día, continuará la nubosidad con mejoras temporarias y la presencia de neblinas, junto con precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del oeste a variables con velocidades de 0 a 10 km/h y rachas fuertes durante las tormentas. Se prevén temperaturas entre 19°C y 29°C.
La región suroeste iniciará la jornada con nubosidad y cubierto acompañado de neblinas. También se pronostican precipitaciones y tormentas, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h y ráfagas de 40 km/h, intensificándose en zonas de tormenta. Por la tarde, se mantendrá el cielo nuboso con probabilidades de precipitaciones y tormentas, y los vientos del este disminuirán a entre 10 y 20 km/h, variando a periodos de calma. Las ráfagas fuertes continuarán en áreas de tormenta. Las temperaturas se mantendrán entre los 15°C y 27°C.
Para el centro-sur, el pronóstico advierte condiciones nubosas y cubiertas con neblinas y bancos de niebla por la mañana, con un horizonte de precipitaciones y tormentas. Los vientos predominarán del sector este a velocidades de 10 a 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. A medida que avanza el día, se prevé que el cielo continúe nuboso y cubierto con neblinas, y se mantendrá la probabilidad de tormentas. Los vientos continuarán del sector este con velocidades similares a la mañana. Se espera un rango térmico de 14°C a 26°C.
Al este, presentará una mañana con cielo nuboso y cubierto, además de neblinas y bancos de niebla. Habrá precipitaciones y tormentas, y los vientos serán del sector este, de 10 a 30 km/h con ráfagas de 40 km/h, con periodos variables de calma. Rachas fuertes acompañarán las tormentas. Para las últimas horas del día, la neblina será el principal fenómeno meteorológico, con precipitaciones y tormentas. Los vientos se mantendrán del este, variando de 10 a 30 km/h. Las temperaturas rondarán entre los 14°C y 26°C.
En Punta del Este la mañana del jueves estará dominada por el cielo nuboso y cubierto con la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos soplarán desde el noreste y este, de 10 a 30 km/h. Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente, y se esperan precipitaciones aisladas con una velocidad de viento similar. La temperatura mínima y máxima para esta área será de 19°C y 23°C respectivamente.
Finalmente, Montevideo y el Área Metropolitana experimentarán una mañana con cielo nuboso y cubierto, y se pronostican precipitaciones y posibles tormentas. Los vientos serán del noreste, de 10 a 30 km/h. Ya entrado el final del día, se auguran probables precipitaciones aisladas con vientos del noreste y este, entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 26°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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