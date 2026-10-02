El 5 de Oro vuelve a quedar vacante y este domingo 4 de octubre reparte unos $ 136 millones

El 5 de Oro con Revancha tendrá este domingo 4 de octubre un nuevo sorteo millonario, con aproximadamente $ 136 millones en pozos acumulados, una cifra equivalente a más de US$ 3,2 millones.

Este nuevo sorteo cuenta con un Pozo de Oro de $ 126,000,000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 10,000,00.

El monto ascendió después del sorteo realizado el miércoles 30 de setiembre, cuando el Pozo de Oro volvió a quedar vacante. El Revancha, en cambio, tuvo dos apuestas ganadoras, ambas realizadas en La Banca Montevideo.

Qué números salieron en el 5 de Oro del miércoles

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

Los números sorteados en el 5 de Oro fueron 01, 02, 31, 39 y 47, mientras que la bolilla extra fue el 24.

En la Revancha, los números fueron 01, 03, 06, 15 y 30.

Cómo jugar al próximo 5 de Oro con Revancha del domingo 4 de octubre

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.