Cortes y desvíos de tránsito en varias zonas de Montevideo desde el 4 hasta el 18 de agosto por obras y saneamiento

Desde el 4 de agosto y hasta mediados de mes, diversas calles de Montevideo estarán afectadas por cortes y desvíos de tránsito debido a trabajos de saneamiento, podas, reposición de pavimentos y obras en la rambla.

Estas intervenciones se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas como el barrio Tres Cruces, Palermo y La Blanqueada, con especial atención en calles principales y avenidas.

Los cortes totales y ocupación de media calzada se extenderán en distintos tramos hasta el 18 de agosto, con algunos trabajos que finalizarán antes, como podas hasta el 7 de agosto o saneamiento puntual en calles específicas al 5 de agosto. La planificación oficial busca minimizar los impactos en la circulación, pero se recomienda a conductores planificar sus traslados precavidos.

Calles y tramos con cortes y desvíos actuales

Entre las calles con corte total por obras figuran Dr. Joaquín Requena desde Canelones hasta San Salvador, por podas, hasta el 7 de agosto; Mariano Moreno entre Gral. Urquiza y Juan Ramón Gómez, por saneamiento, hasta el 17:00 horas; y la Rambla República de México de Araucana a 6 de Abril, por obras generales hasta el 4 de septiembre.

Se mantienen cortes en tramos de calles como Osvaldo Cruz, Cdte. Braga, Juan Ramón Gómez y Pbro. Lorenzo Fernández, todas relacionadas con reposición o saneamiento de calzadas, con actividades hasta el 17 u 18 de agosto.

También están afectados segmentos de calles para podas masivas como Acevedo Díaz y Paulino Pimienta, con posibles cierres parciales.

Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM) Foto: Natalia Rovira

En los casos de media calzada, destacan zonas en calles como Zapicán, Francisco Pizarro, Camino Carlos A. López y Alejandro Fiol de Pereda, todas con labores continuas de saneamiento hasta mediados de mes. Asimismo, trabajos de vialidad y construcción de cunetas se realizan en Hilario Cabrera hasta el 31 de agosto.

Recomendaciones para conductores y contexto de las obras

La Intendencia de Montevideo recomienda a todos los conductores y usuarios del tránsito tomar precauciones adicionales y prever tiempos mayores de viaje durante el desarrollo de estas tareas. Es importante respetar las señalizaciones y evitar circular por las áreas intervenidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar riesgos.

Estas obras forman parte de un plan integral de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, enfocado en la reposición de pavimentos, saneamiento de calzadas, y renovación de espacios públicos, buscando mejorar la calidad y durabilidad de las vías de tránsito de la ciudad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.