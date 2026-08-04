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Cortes y desvíos de tránsito en varias zonas de Montevideo desde el 4 hasta el 18 de agosto por obras y saneamiento

Los cortes y desvíos de tránsito en Montevideo se extienden hasta el 18 de agosto por trabajos de saneamiento, podas y reposición de pavimentos. Conocé las calles afectadas y recomendaciones para circular.

04/08/2026, 15:53
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Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM)
Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM)
Foto: Natalia Rovira

Desde el 4 de agosto y hasta mediados de mes, diversas calles de Montevideo estarán afectadas por cortes y desvíos de tránsito debido a trabajos de saneamiento, podas, reposición de pavimentos y obras en la rambla.

Estas intervenciones se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas como el barrio Tres Cruces, Palermo y La Blanqueada, con especial atención en calles principales y avenidas.

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Los cortes totales y ocupación de media calzada se extenderán en distintos tramos hasta el 18 de agosto, con algunos trabajos que finalizarán antes, como podas hasta el 7 de agosto o saneamiento puntual en calles específicas al 5 de agosto. La planificación oficial busca minimizar los impactos en la circulación, pero se recomienda a conductores planificar sus traslados precavidos.

Calles y tramos con cortes y desvíos actuales

Entre las calles con corte total por obras figuran Dr. Joaquín Requena desde Canelones hasta San Salvador, por podas, hasta el 7 de agosto; Mariano Moreno entre Gral. Urquiza y Juan Ramón Gómez, por saneamiento, hasta el 17:00 horas; y la Rambla República de México de Araucana a 6 de Abril, por obras generales hasta el 4 de septiembre.

Se mantienen cortes en tramos de calles como Osvaldo Cruz, Cdte. Braga, Juan Ramón Gómez y Pbro. Lorenzo Fernández, todas relacionadas con reposición o saneamiento de calzadas, con actividades hasta el 17 u 18 de agosto.

También están afectados segmentos de calles para podas masivas como Acevedo Díaz y Paulino Pimienta, con posibles cierres parciales.

Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM)
Personas trabajando en repavimentación de una calle. Los trabajos generan desvíos en el transporte, según anunció la Intendencia de Montevideo (IMM)
Foto: Natalia Rovira

En los casos de media calzada, destacan zonas en calles como Zapicán, Francisco Pizarro, Camino Carlos A. López y Alejandro Fiol de Pereda, todas con labores continuas de saneamiento hasta mediados de mes. Asimismo, trabajos de vialidad y construcción de cunetas se realizan en Hilario Cabrera hasta el 31 de agosto.

Recomendaciones para conductores y contexto de las obras

La Intendencia de Montevideo recomienda a todos los conductores y usuarios del tránsito tomar precauciones adicionales y prever tiempos mayores de viaje durante el desarrollo de estas tareas. Es importante respetar las señalizaciones y evitar circular por las áreas intervenidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar riesgos.

Estas obras forman parte de un plan integral de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, enfocado en la reposición de pavimentos, saneamiento de calzadas, y renovación de espacios públicos, buscando mejorar la calidad y durabilidad de las vías de tránsito de la ciudad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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