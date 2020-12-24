Adeom asegura que la recolección de basura no se normalizará hasta el 10 de enero

CONTENEDORES DESBORDADOS

El gremio denunció que la administración anterior no dejó planificado el sistema para el mes más complicado del año y en pandemia. Hay varios empleados en cuarentena por coronavirus.

El sindicato de Adeom estima que la recolección de residuos en la capital recién podría normalizarse el 10 de enero. La secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, dijo hoy a Informativo Sarandí, que hay un atraso de una semana en el servicio. La Intendencia de Montevideo había informado que los problemas con la basura se resolverían en unos pocos días, pero desde el sindicato no son tan optimistas.

Ripoll aseguró esta mañana que la situación se debe entre otras cosas, a la falta de personal por licencias, pero también porque varios integrantes de la división Limpieza tienen coronavirus. “Gran parte del turno noche está encuarentenado. Es increíble que recién ahora estamos en un sistema de burbujas y la pandemia comenzó en marzo”, dijo. De los 900 empleados que se dedican a las tareas de limpieza en la capital, unos 100 no están trabajando por tener COVID o ser contacto de un positivo.

Además, agregó que hay camiones que se rompieron y que los contenedores están desbordados, con exceso de peso, y eso también provoca roturas en los vehículos. “Con 30 contenedores llenamos un camión y hay contenedores que nos rompen los brazos del camión de levante. Estamos en un diciembre difícil”, agregó. Si bien reconoció que los municipios más complicados son el F y el E, afirmó que hay contenedores desbordados en todo Montevideo.

“No tenemos una mirada optimista de que la situación se va a resolver en unos días. No responsabilizamos a la actual administración porque recién asumió pero no había una planificación de la administración anterior para un mes que todos los años tiene un 35% más de basura”, denunció Ripoll.

Ripoll anunció que el gremio le propuso a la Intendencia hacer el fin de semana un operativo con la maquinaria que no se está utilizando y llamar a trabajadores que quieran anotarse para colaborar con la limpieza. “Vamos a evaluar esta situación en el correr del día”, confirmó.

Adeom pide a la población evitar sacar residuos en estos días que no son necesarios desechar como electrodomésticos, podas y demás para evitar saturar más los contenedores.