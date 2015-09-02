Seguirán hasta el lunes los problemas con la basura

El lunes se estaría "regularizando" el servicio de recolección de residuos en Montevideo, aunque la "normalización" del mismo demandará algunos días más, informó a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet.

El jerarca adjudicó los atrasos en la recolección, que se arrastran desde hace días, a tres factores: los problemas en la flota de camiones y maquinaria (entre otras cosas por la falta de repuestos); las dificultades para hacer la descarga a partir de las lluvias que estropearon la caminería del vertedero de Felipe Cardoso, y un concurso interno en el que participaron unos 40 mecánicos del área de Limpieza, a quienes les corresponde 5 días de licencia para poder estudiar.

Los dos primeros puntos son compartidos por los trabajadores, aunque no así el tercero. Según informaron funcionarios municipales a El País, se han realizado concursos para capataces y choferes en los que se han anotado cerca de 700 personas del área de Limpieza, sin que esto afectara el servicio.

Curutchet explicó que los 40 mecánicos concursaron para obtener un cago de jefatura de mantenimiento.

El director de Acondicionamiento Urbano de la IMM también dijo que hoy saldrán 20 servicios de los 24 disponibles (aproximadamente el 80%), algo que también desmintieron los trabajadores. Según informaron a El País, de 26 camiones que hay en la Región Este (una de las dos en las que está dividida la ciudad de Montevideo), "hay un máximo de 7 operativos".

También indicaron que los lavacontenedores no están saliendo por falta de choferes y repuestos "desde hace meses".

Los retrasos no permiten atender situaciones graves.

Basurales.

Trabajadores del sector Limpieza indicaron que se sigue saliendo a levantar la basura "atrasada" y que no se puede hacer la tarea "del día", lo cual genera un efecto acumulativo que puede verse en varios puntos de la ciudad, tanto dentro como fuera de los contenedores. "En el Cerro hay servicios que no se están haciendo desde hace días", dijeron las fuentes consultadas.

La magnitud de la basura que se acumula en torno a los contenedores ha llevado a que en algunos casos se deban emplear palas mecánicas para recogerla, ante la imposibilidad de hacer la tarea a mano. Incluso se informó que han salido grúas a levantar contenedores que, por su peso, no pueden ser elevados por los camiones.

El retraso en los servicios también ha llevado a que no se puedan limpiar basurales endémicos como el de la fotografía de la derecha, ubicado en Belloni pasando la Perimetral.

Inversiones.

Curutchet indicó que las roturas de los vehículos son esencialmente en el sistema elevacontenedores y que la Intendencia comprará, en el marco de su Presupuesto Quinquenal, 20 camiones nuevos, así como otros 3.000 contenedores.

Actualmente hay 10.000 contenedores en Montevideo. Y la exintendenta Ana Olivera ya había comprado los camiones que entendía necesarios para hacer la tarea de recolección.

"Se hicieron las previsiones de las compras correspondientes, lo que pasa es que se hicieron la semana pasada y recién esta semana fueron imputadas. Algunas llegan a tiempo y otras demoran un poquito más", indicó Curutchet.

El director de Desarrollo Ambiental dijo que hay dificultades en el sistema que vienen "desde hace varios meses".

"No hay una pista alternativa para el sitio de disposición final y no se cuenta con las máquinas adecuadas para realizar la tarea dentro del vertedero, lo que entre otras cosas generó roturas de camiones que no son habituales". También apuntó a la gestión de Ana Olivera: "No se hicieron las compras en el momento adecuado".

Así se veía ayer uno de los cientos de los contenedores que no ha podido ser recogidos por la Intendencia.

La Intendencia dice que la “normalización” llevará incluso algunos días másANDRÉS LÓPEZ REILLY