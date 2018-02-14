Seguirá suspendida búsqueda de petróleo

BUSCAN NUEVO SOCIO

La empresa Petrel Energy Limited que buscaba petróleo en Cerro de Chaga, Salto, anunció ayer en un comunicado que seguirá la suspensión de sus trabajos en ese lugar. La suspensión continuará mientras la empresa sigue evaluando y optimizando su operativa y su estrategia de financiamiento.

Para ese fin, Petrel contrató a Euro Latin Capital, una empresa asesora en fusiones y adquisiciones que la asistirá para buscar nuevos socios para la explotación de sus activos en Uruguay.

En enero Petrel había anunciado que la suspensión se extendería hasta mediados de este mes. En diciembre abandonó la exploración en Cerro Padilla, en el este de Paysandú, porque, si bien encontró petróleo allí en octubre, consideró que su extracción no sería rentable porque el hallazgo era modesto. La exploración allí supuso la perforación a varios cientos de metros de profundidad.

En el comunicado Petrel, que es una empresa australiana que controla el 62% del consorcio que busca petróleo, reconoció que su socio, la estadounidense Schuepach, ha dejado de financiar los trabajos. El grupo tiene concedidos 14.000 kilómetros cuadrados en el norte uruguayo para buscar petróleo. En Tacuarembó se exploraría un pozo ubicado en el centro-sur del departamento, llamado "Cuchilla de la Pampa", cerca de la localidad de Curtina y en Salto un posible yacimiento en Cañada Fea (al noreste de la capital departamental).

En noviembre Petrel anunció que había conseguido en los mercados de capital US$ 4,5 millones para financiar sus trabajos de exploración.

El grupo está en Uruguay desde 2007. Petrel, donó US$ 50.000 para crear en la universidad ORT el Centro de Estudios Australianos, el primero de este tipo en América Latina dedicado al estudio de la historia, la política, la sociedad, la economía, la cultura y la política del país de Oceanía.

Durante este gobierno se buscó petróleo también en el mar uruguayo sin resultados positivos.