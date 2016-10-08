Sancionaron a adscripta y ocuparon el 23

Fue, entre otras cosas, por no pasar la lista a los estudiantes.

Profesores del liceo N° 23, del barrio de Sayago, ocuparon la institución educativa luego de que la directora sancionara a una adscripta por supuestamente no cumplir con sus funciones.

La sanción debe ser confirmada por el Consejo de Educación Secundaria (CES), antes de efectivizarse. Entre las indisciplinas que se le achacan a la adscripta está no pasar la lista a los estudiantes, según pudo averiguar El País. Todas tienen que ver con tareas vinculadas al cargo.

"Hace mucho que existen problemas entre el núcleo (sindical) del liceo N° 23 y la dirección, y esta fue como la gota que rebalsó el vaso", dijo a El País la presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Virginia García Montecoral.

En tanto, la consejera de Secundaria en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, que ayer visitó la institución para conocer de primera mano la situación, sostuvo que "existe un problema en el vínculo entre la dirección y los docentes", y consideró que "más allá de lo que pase con este caso puntual, los trabajadores del liceo N° 23 van a tener que buscar una solución para garantizar una finalización de los cursos en paz".

La directora del liceo está en carácter de suplente, así que probablemente el año que viene no esté en esa institución. La adscripta, por el contrario, tiene un cargo en ese centro.

Por otro lado, Jaureguy sostuvo que sería necesario hacer una revisión de la Circular 1625, que es de agosto de 1979, plena dictadura, porque esta es "absolutamente absurda".

"Absurda".

La Circular expresa una larga lista de tareas para los adscriptos, entre los que se incluye cuidar las puertas de la institución. Además, señala que los adscriptos deberán escribir al menos diez "biografías de hombres notables de nuestra Historia; biografías de escritores nacionales y clásicos universales, que aparecen en los programas oficiales; biografías de hombres de ciencia famosos y comentarios de su obra, limitándose exclusivamente a los aspectos científicos y biografías de músicos, pintores y escultores nacionales, que figuren en los programas oficiales". También se deben encargar del "planteamiento y resolución de ejercicios" y de la "proyección de diapositivas y películas, previamente seleccionadas por la Dirección".

"Si se aplicara la Circular como se debe sería un disparate. Hay que cambiarla", dijo Jaureguy.

CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA