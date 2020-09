Si llega desde el exterior para votar el domingo, estos son los requisitos a cumplir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó en las últimas horas los requisitos que deberán cumplir aquellos uruguayos que se encuentren en el exterior y vengan a votar en las elecciones departamentales del próximo domingo 27 de setiembre.

Por un lado se debe presentar la declaración jurada del viajero, como establece el decreto 195/020, del 15 de julio, donde se especifican todos los requisitos de ingreso al país tras la irrupción de la pandemia en Uruguay el 13 de marzo, que activó la emergencia sanitaria, aún vigente.

Además, las autoridades señalaron que no se deberá "presentar sintomatología asociada al COVID-19, ni haber tenido contacto estrecho con personas positivas o casos sospechosos para COVID-19", al tiempo que tras someterse a un control de temperatura, esta no podrá ser superior a 37,3°C.

Asimismo, se deberá utilizar la "mascarilla facial en forma permanente", además de "mantener el distanciamiento físico de dos metros y realizar lavado de manos frecuente o uso de alcohol en gel", prácticas que también las autoridades recomiendan para todos los uruguayos en el territorio nacional.

Por otro lado, hay que presentar un "resultado negativo del test de detección del virus SARS-CoV-2 realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje". No obstante, en caso de una "imposibilidad demostrada" de que no dispone de dicho test, "se autorizará la realización del mismo en forma particular, a costo del viajero, en los laboratorios instalados en los puntos de entrada a Uruguay", y se aclara que "de ser el resultado negativo, podrá ingresar al país".

Un punto que estuvo en discusión en los últimos días fue qué cuarentena aplicaría para aquellos que llegaran del exterior para votar. El MSP en ese sentido estableció que "la persona deberá estar en cuarentena con domicilio y teléfono declarado y solo podrá abandonar el mismo a los efectos de emitir su sufragio". Además, el viajero "no deberá recibir visitas, ni realizar reuniones familiares, evitando todo contacto social".

En tanto, el MSP agrega otro requisito más al respecto. Aquella persona que se quede en el país "durante un lapso mayor a cuatro días, deberá realizarse una nueva prueba de PCR-RT, a su costo, el día 5° de su estadía".

Argentina, principal destino de los uruguayos en el exterior, registró este lunes un nuevo récord diario de muertos por COVID-19 al contabilizar 429 fallecimientos, lo que eleva a 13.482 el total de víctimas fatales. Además, el total de casos alcanzó los 640.134 de los cuales 508.563 ya se recuperaron.