¿Vas a salir a correr? Qué precauciones tomar y a qué debes atenerte

La emergencia sanitaria decretada hace casi dos meses a causa de la llegada el coronavirus a Uruguay supuso, entre otras actividades, la paralización del deporte tanto a nivel profesional como amateur. Sin embargo, por la rambla de Montevideo se puede observar un gran porcentaje de corredores.

Mientras el Ministerio de Salud Pública evalúa el protocolo de la Secretaría Nacional del Deporte con medidas a cumplir para una reapertura segura de los clubes, varios corredores hacen deporte siguiendo una de las recomendaciones que hizo el gobierno: el uso de tapabocas.

Pero ¿está bien? ¿Es saludable? ¿La gente no se ahoga? ¿Qué hago después con el tapabocas?

El País se contactó con el médico deportólogo Leonardo Schiavone para conocer qué hay de verdad y mentira en todos estos cuestionamientos.

¿Está bien correr con tapabocas? ¿Y en los demás deportes?

"Se puede correr con tapaboca. Mismo en invierno viste que se usan estos buff (cuellos de tela sintética) que te protege del aire frío. Correr con tapaboca no tiene nada malo. Puede parecer un poco extremo, pero no digo que esté mal", señaló.

Schiavone explicó que como "nadie tiene la receta o la indicación perfecta para cada situación, entonces cada deporte, disciplina o federación deportiva tiene que generar un protocolo en el cual algunos lo van a poder realizar y para otros no va a ser viable".

"No es lo mismo el tenis que el boxeo. En el tenis cada uno puede usar su raqueta, hay distancia. El boxeo es puramente contacto", ejemplificó.

"Hay disciplinas en las que podés tomar ciertas decisiones, hacer tal protocolo, y alguno es viable y otro no; pero hay otro tema que no podemos olvidar: nosotros todavía no entramos en el peor momento. Las cosas creo que se han hecho bien, la gente ha colaborado también, pero hay que seguir sumando", señaló.

El médico reconoció que el tapabocas para correr "no es lo más cómodo que hay, pero te adaptás". "Existe una adaptación. No es como respirar el aire directo, pero se puede. Es un poco de esfuerzo físico y mental más que nada", indicó. Asimismo manifestó que lo peor que puede ocurrirle a los fanáticos del running es "que bajen un poco los tiempos y sientan el ahogo".



También recordó que "existe una mascarilla que algunos corredores, que de repente van a ir a la altura, la usan desde hace tiempo para que sientan el efecto del ahogo".

Lo que sí hay que tener en cuenta

Al margen de la utilización o no del tapabocas, Schiavone hizo hincapié en prestar atención y ser precavido en otros aspectos.

"Es muy importante correr distanciado de la otra persona. Si se corre en paralelo, no hay problema mientras se mantenga uno o dos metros de distancia. Si corre uno atrás del otro se habla de seis a diez metros de distancia", subrayó.



El País informó en su edición del 30 de abril que una investigación realizada por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) muestra que la distancia de uno o dos metros que se recomienda tener entre las personas no es suficiente si en vez de estar quietos los individuos se mueven a cierta velocidad, como en el caso de estar corriendo o andar en bicicleta. Esto se explica debido a que las partículas que una persona despide por la boca o nariz no llegan a otra que está a uno o dos metros de distancia porque por su propio peso caen al suelo antes de poder atravesar el trayecto. Pero si hay un movimiento de estas personas que sea considerablemente rápido, en caso de correr o andar en bicicleta, las partículas tal vez no lleguen a tiempo a caer al suelo cuando pase la segunda persona que pueda venir detrás. Por eso, el estudio recomienda que si las personas están quietas alcanza una distancia de entre uno y dos metros para no contagiarse; una distancia de cinco metros si las personas están caminando y una de 20 metros si se desplazan por ejemplo en bicicleta.



Por otra parte, al margen de la distancia, Schiavone recalcó que es fundamental "no correr con síntomas" ni de tos ni resfrío "para cuidarse uno, pero también para cuidar a los demás".



"Tampoco hay que escupir, ni mucho menos compartir el agua con alguien", añadió.

¿Qué hacer después con el tapaboca?

"Hay distintos tapabocas. Están los reutilizables, que para mí son los mejores, porque son de tela y tienen tres capas, entonces en el medio le podés poner un filtro, tela o lo que sea. Vas, corrés, transpirás y cuando llegás le sacás el filtro y el tapaboca lo lavás", subrayó.



"El resto de los tapabocas diría que queda inutilizable por la transpiración y cantidad de aire caliente que pasó", sumó.

Por otra parte, instó a la población a no utilizar los tapabocas descartables que "son necesarios para el personal de la salud".