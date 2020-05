Reserva de clases online, vestuarios cerrados y desinfección de pelotas: estrategias de clubes a la espera de un protocolo oficial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No sonarse la nariz en lugares comunes", "agendar online el cupo para ir a la clase", "vestuarios cerrados" son algunas de las medida que tomaron gimnasios y canchas de fútbol para reabrir sus puertas a la espera de un protocolo oficial del gobierno.

El director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, dijo a El País que hace 15 días remitió un borrador de protocolo al Ministerio de Salud Pública y a la comisión de expertos que analiza cómo se implementará la "vuelta a la normalidad" y espera que el mismo sea aprobado esta semana para que los clubes puedan tomar la precauciones necesarias.

Allí dijo que se fijará el límite en la cantidad de deportistas que pueden recibir y otras condiciones para preservar la salud de los concurrentes y evitar el contagio del coronavirus. Hasta que el protocolo no esté implementado las plazas de deporte, dijo Bauzá, seguirán cerradas.

Con el cumplimiento del protocolo se busca "proteger la salud" de los deportistas y de quienes trabajan en los locales. Pero a la espera de las indicaciones oficiales distintos clubes ya comenzaron a tomar medidas en este sentido.

El gimnasio Body Planet anunció que abrirá sus puertas a partir del 27 de abril "solo para Entrenamientos Personalizados y Electrofitness, con un máximo de 4 personas por hora, con agenda previa y con los protocolos de seguridad". En la misma modalidad el gimnasio City Fitness avisó a sus clientes que reabre el próximo miércoles 13 con turnos y solo 12 cupos por clase. Los mismo los informa a través de una página web para que los usuarios sepan cuántos van quedando.

El gimnasio Move Training House planteó "entrenamientos por turnos" con máximo de seis personas con reserva previa así como la necesidad de tener un kit personal con alcohol en gel, toalla y tapabocas. Al ingresar hay que cambiarse el calzado por uno dedicado al gimnasio, mantener dos metros de distancia y limpiar cada máquina o material que utiliza, antes y después. "Luego de cada turno se vaporizará todo el gym", informó el gimnasio, que distanció máquinas.

El complejo de canchas de Futbol 5 y 7 El Galpón estableció en su protocolo para apertura que solo pueden concurrir los jugadores que disputen el encuentro llegando en el horario exacto al uso de la cancha. Luego del partido solicitan no permanecer en el complejo y en este sentido no habilitan vestuarios aunque sí los baños y se exhorta a llegar cambiados con la ropa para hacer deportes. "Exhortamos a no salivar y sonarse la nariz en las canchas yo espacios comunes", dice el instructivo que también informa que proveerán de alcohol en gel en áreas comunes así como alfombra de desinfección para calzado al ingreso del complejo. Las pelotas, en ese sentido, también serán desinfectadas previo a cada encuentro.

El Club Bohemios es uno de los que informó a sus usuarios que retomará las actividades a partir del 1° de junio “sin perjuicio de que las autoridades competentes sugieran una fecha anterior”. La Comisión Directiva informó a los usuarios que “fueron elaborados procedimientos de trabajo y protocolo que nos den las garantías necesarias frente al nuevo escenario sanitario” entre los que se incluye un comienzo "en etapas" en "un horario menos al habitual" con "actividades que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas”.