Variante andina: ¿qué se sabe de la cepa C.37, detectada en Uruguay?

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 informó que en Uruguay se detectó un caso con una nueva variante, denominada cepa andina. La C.37 fue detectada en Perú en noviembre de 2020 y se ha encontrado en 15 países hasta el momento, informó recientemente El País.

“Esta cepa posiblemente vea aumentada su transmisibilidad por la presencia de dos mutaciones de interés”, según información divulgada por el infectólogo Julio Medina.

¿Qué se sabe sobre la variante C.37?



La nueva variante C.37, que desciende del linaje B.1.1.1 que circula por todo el mundo desde inicios de la pandemia, ha sido identificada en Perú y Chile, pero esto no quiere decir que se haya originado en uno de estos dos país, es posible que provenga de otro lugar.



“Con los datos disponibles, no podemos asegurar si C.37 se originó en Perú o en Chile. Ambos tienen epidemias similares en 2021 y comparten muchos vuelos diarios. Otra posibilidad es que se haya introducido a Chile y Perú desde otro país de la región que aún no la detecta”, detalló el microbiólogo Pablo Tsukayama, líder del equipo de la Universidad Cayetano Heredia.



Esta semana reportamos la identificación de un nuevo linaje (variante) de SARS-CoV-2 que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile. Le llamamos C.37. Les cuento lo que sabemos y no sabemos al respecto. 🧵

1/25 pic.twitter.com/iaQ818je77 — Pablo Tsukayama (@pablotsukayama) April 24, 2021

Los autores aclaran que todavía no se conoce si C.37 es más transmisible (contagiosa), más letal que las demás variantes o si escapa al efecto de las vacunas disponibles. Para conocer estos detalles es necesario realizar más estudios y analizar los datos.



Según Tsukayama, el linaje del que proviene la variante C.37 tiene un origen distinto al de la variante brasileña P.1, que también circula en varias regiones del país.



La variante C.37 ha sido observada en Lima a fines de diciembre de 2020 y parece expandirse rápidamente. Comparte mutaciones con las variantes de preocupación británica, sudafricana y brasileña



Las variantes C.37 y la P.1 (brasileña) comparten una mutación clave, que haría que arrojen el mismo resultado en una prueba de PCR. Esto quiere decir que se podría estar identificando muestras como P.1 cuando corresponderían en realidad a la variante C.37, informó el investigador de Perú.