Usuarios rechazan el cobro de timbres en mutualistas

Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) no están para nada satisfechos con la nueva disposición de las mutualistas que desde el 1° de noviembre comenzaron a cobrar a los pacientes internados los timbres de todos aquellos estudios médicos que son tercerizados, una medida que estableció la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

El Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada analizará mañana la situación y no descarta elevar su reclamo a la Junta Nacional de Salud (Junasa) que depende del Ministerio de Salud Pública (MSP). La presidenta del colectivo, Ivonne Lima, dijo a El País que "si hay una cuestión que ya está definida de antemano por la Caja", los costos de los timbres deben ser abonados por las mutualistas.

La Caja comenzó a fiscalizar el pago de timbres en las instituciones médicas que tercerizan laboratorio o sus técnicos, a partir del 1° de noviembre, informó El Observador.

La ley si bien es previa a la reforma de la salud y tiene un decreto reglamentario de 2005, nunca se aplicó. La medida no afecta a aquellos servicios que dependen de las mutualistas ya que en esos casos, la Caja resolvió no cobrar los timbres. El precio de los mismos varía según a quién se consulte. En el mutualismo señalaron a El País que el precio de los mismos es de $ 160, sin embargo en la Caja, explicaron que el costo es de $ 90.

Lima dijo a El País que la medida de las mutualistas de cobrar a los usuarios por aquellos estudios que son tercerizados "es un error". Hoy analizarán el tema en una asamblea para evaluar su reclamo ante la propia Junasa. Mientras tanto, el mutualismo y la Caja de Profesionales protagonizan un polémico debate sobre quién debe asumir los costos de los timbres de estudios médicos que se les realizan a los pacientes durante la internación como pueden ser tomografías, resonancias magnéticas y ecografías.

El representante de las mutualistas en la Junasa, Luis González Machado, señaló a El País que la medida de la Caja de Profesionales "es ilegal", por eso, ya presentaron un recurso de revocación ante el Tribunal de Apelaciones. González explicó que la medida genera malestar en los pacientes que al salir de la internación tienen que asumir los costos de los timbres que en algunas ocasiones trepan a los $ 5.000 u $ 8.000. "Esto atenta contra la gratuidad del sistema y no tiene justificación", apuntó González. "Va a pasar que muchas personas no van a poder afrontar la situación y en ese caso ¿qué hacemos?, ¿no los dejamos salir de alta?, ¿le pedimos un depósito en garantía o una tarjeta de crédito con depósito como en los hoteles?", remató.

Según el recurso de revocación presentado por las mutualistas ante el Tribunal de Apelaciones al que accedió El País, las instituciones médicas reclaman "la suspensión de la ejecución del acto" dado que la medida "cambia en forma radical e intempestiva la regla aplicada desde siempre de que los pacientes de los prestadores no tributan timbres profesionales por los exámenes y análisis que se les realizan" lo que "causaría a las mutualistas y a los usuarios importantes perjuicios".

Lo que dice la ley.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Gerardo López Secchi, que integra a la vez el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), señaló a El País que la normativa vigente, en ningún momento establece que el usuario sea quien deba pagar los timbres de los estudios médicos tercerizados. Por otro lado, explicó que "la gerencia entiende que hoy sí se puede comenzar a cobrar" dado que antes no estaban dadas las condiciones para hacerlo. López dijo que el timbre se cobra como cualquier acto de un escribano o un abogado y que su pago es responsabilidad de la mutualista. "Hay que emitir un timbre que lo emite la institución cuando hay un acto profesional como cualquier otro, es la institución quien tiene que emitir el timbre y el dinero va a la Caja, si la institución se lo cobra al usuario, es un problema de la institución, no es lo que dice la ley", apuntó.



En la red social Twitter, la noticia fue comentada por el senador del Partido Colorado, José Amorín Batlle que generó polémica, incluso entre el colectivo médico. "No se van a querer internar por miedo a una deuda o no la van a poder pagar al salir", tuiteó el legislador. Las respuestas no tardaron en llegar. El expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky y López protagonizaron un acalorado debate.

La #CajadeProfesionales resolvió cobrar #Timbres por cada servicio tercerizado por las #Mutualistas durante la #Internación



No se van a querer internar por miedo a una deuda o no la van a poder pagar al salir. ¿Y la #Salud para todos? ¿Para qué FONASA y SNIS? El MSP en silencio pic.twitter.com/xl9TBbONpk — José Amorín Batlle (@jgamorin) 4 de noviembre de 2018

Estimado Amorin. La Caja no resolvio eso. Eso es lo que está vigente segun el marco legal.

Antes no lo controlaban. Ahora si. Solo se cumple la Ley y su Decreto.

Se lo adjunto.

Fuerte abrazo.https://t.co/fH99TnBlOh — Gerardo López Secchi (@glopezsecchi) 4 de noviembre de 2018

Julio.

Lo tuyo ya molesta.

Pero no por que te interese. Si no porque pretendes trepar políticamente y se te nota demasiado.

Lo intentaste con Peñarol.

Ahora con Amado.

Antes en lo Sindical.

No lo vas a lograr conmigo.

Suertempila.

Bastó para mi.

Intenté respetuosamente explicar. — Gerardo López Secchi (@glopezsecchi) 4 de noviembre de 2018

Siempre que una pregunta te incomoda tratas de desviar la atención Perdes el estilo y rapidamente te pones violento verbalmente Sos nuestro presidente de la Caja ,espero puedas contestar las interrogantes con el respeto que nos merecemos los aportantes y financiadores de sueldos — Julio Trostchansky (@JTrostchansky) 4 de noviembre de 2018

No Julio, no pierdo estilo alguno. Tu desvías la atención. Cuando hablábamos del SAQ, sales con la Caja, Quieres debatir con Marcos, Quieres estar en Peñarol, Quieres hacer política, Quieres que todos se arrodillen ante ti. Yo no. Sencillo.

Y aún así te contesto, y te quejas. — Gerardo López Secchi (@glopezsecchi) 4 de noviembre de 2018

Perdes el estilo , violencia que no debería ser el estilo de alguien que está presidiendo una organización de todos los profesionales. No se si me lo contestas como Saq, como asesor de Lacalle Pou, como presidente de la Caja . Si fuera esto último deberías cuidar el lenguaje — Julio Trostchansky (@JTrostchansky) 4 de noviembre de 2018

Todo depende de quién y como lo preguntan.

Menos si el sentido de la inquietud no es informarse, sino hacer política.

No entro en tu juego. Sigue solo. — Gerardo López Secchi (@glopezsecchi) 4 de noviembre de 2018

Buscan dejar sin efecto la resolución

Las mutualistas presentaron un recurso de revocación ante el Tribunal de Apelaciones contra la medida dispuesta por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, informó el matutino La Diaria. Buscan que la institución deje sin efecto la resolución.