Uruguay endurece control sanitario: exigirá resultado negativo de COVID-19 para ingreso al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, informó este viernes de noche en rueda de prensa en Torre Ejecutiva que de ahora en más Uruguay exigirá un examen de COVID-19 con resultado negativo a todo aquel que quiera ingresar al país.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicaron a El País que el gobierno trabaja por estas horas en un decreto que establecerá esta exigencia.

Se pedirá que quienes lleguen a Uruguay tengan un test de PCR negativo realizado no más de 72 horas antes.

Además, se maneja por estas horas la posibilidad de que, al séptimo día de estadía en el país, se exija otro PCR.

La decisión se tomó después de que el viernes pasado llegaran a Uruguay en la empresa Buquebus dos ciudadanos argentinos que, una vez en Maldonado, se realizaron el examen cuyo resultado arrojó que tenían la enfermedad.

Este viernes el ministro de Turismo Germán Cardoso había adelantado que desde hoy se aplicaría “un estricto control sanitario a todos los pasajeros y tripulantes” que entren a Uruguay por puertos y aeropuertos, según un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

En relación a los pasajeros de Buquebus que llegaron este viernes al puerto de Montevideo desde Buenos Aires, Salinas dijo que no descenderían hasta no tener el resultado del test, que se realizó arriba de la embarcación. De esta manera, no se realizó el test de los pasajeros del Buquebus en suelo uruguayo, como la empresa había informado más temprano este viernes.

Fuentes de la empresa naviera indicaron a El País que a partir de la semana que viene -el próximo barco de Buquebus llegará a Montevideo el viernes 10 de julio- se realizará a cada pasajero un test previo a su ingreso al barco. Si el resultado es positivo, no podrán viajar a Uruguay.

En el caso del vuelo de Iberia que proviene de Madrid y aterrizará en Uruguay el próximo 5 de julio se va a "testar a la totalidad del pasaje", indicó Salinas.

"Van a descender una vez que tengan el resultado negativo o positivo. Si es negativo tomarán una vía y a los siete días, si se permanece en el país más de siete días, se testarán. Si es positivo las medidas de cuarentena de 14 días y las recomendaciones de rigor en cuanto a consulta médica precoz en caso de síntomas", dijo Salinas sobre lo que se va a llevar adelante el próximo domingo en el vuelo de Iberia, en el que llegará el designado canciller, Francisco Bustillo.

Situación en Treinta y Tres

Por otro lado, Salinas indicó que el problema de coronavirus en Treinta y Tres "no terminó en la medida que no lleguemos al caso cero de los tests diagnósticos del día, y a partir de ese momento, de varios días de día cero para que se pueda decir que estamos en la vía correcta".

En tanto, informó que en ese departamento hubo "un mayor porcentaje de pacientes que tuvo sintomatología, a diferencias de los casos que veníamos manejando antes". Se registra un "82% de pacientes sintomáticos dentro del total de pacientes diagnosticados".

Además, estimó que "sobre el fin de la semana que viene estaríamos descendiendo en forma notoria la cantidad de casos activos".