Ultimátum del MSP a laboratorios por falta de 97 medicamentos

C. Lussich / C. Tapia

La tensión no fue lo que primó en la reunión que se llevó a cabo en la mañana de ayer, pero sí el tono firme de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que advirtieron a laboratorios nacionales e internacionales que operan en Uruguay que: o se soluciona el problema de suministros de medicamentos o en dos semanas se activa un plan de importación de fármacos.

En el encuentro -que se llevó a cabo en el edificio de la cartera de Salud Pública y contó con la presencia del ministro Daniel Salinas; el subsecretario José Luis Satdjian; el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani; representantes de las mutualistas y también de laboratorios nacionales e internacionales- se exhibió una lista de 97 medicamentos de los que existen faltantes, de manera total o, en algunos casos, parcial.



“La solución debe ser inmediata”, dijo uno de los participantes del encuentro a El País, quien además detalló que en esa lista había fármacos “básicos”, como ser analgésicos o antibióticos. El MSP, en tanto, aclaró que no hay ningún medicamento que sea utilizado en las salas de terapia intensiva.



El problema principal que genera la carencia de fármacos, según se advirtió en la reunión, es el incendio y la explosión del laboratorio Fármaco Uruguayo, ubicado en Dámaso Antonio Larrañaga y Camino Corrales, sucedido en diciembre del año pasado. Sin embargo, este no es el único, puesto dicha empresa solo se encargaba de la producción de medicamentos inyectables y sueros.



Por eso, en la reunión, los laboratorios advirtieron sobre el faltante de materias primas, algo que dijeron tiene que ver con las consecuencias que aún genera la pandemia. En este sentido se refirieron, por ejemplo, a las complicaciones que se generan por el sistema de fletes. También hablaron de los “constantes problemas sindicales” que se generan en el sector, en el que además se destacó que no existen horas extras.

Pese a todo esto, los laboratorios señalaron a jerarcas ministeriales, de ASSE y mutualistas que harían todo lo posible para encontrar una solución, y que intentarían llevar adelante esto en un plazo de dos semanas. ASSE, por ejemplo, advirtió en el encuentro que tiene recursos suficientes para llevar adelante una compra inmediata, y que de hacerlo a otros países los medicamentos faltantes llegarían en solo una semana.



ASSE no tiene la potestad de habilitar la importación de medicamentos por sí solo, pues depende del MSP. Sin embargo, fuentes de la cartera señalaron a El País que aunque la intención del gobierno es privilegiar a la industria nacional, si continúan los problemas de suministro están decididos a habilitar las importaciones. Desde ASSE, en tanto, advirtieron que de hacerse esto el problema estaría solucionado en apenas una semana.



Las mutualistas, según dijeron desde el MSP, no plantearon tanta urgencia y señalaron que, por el momento, pueden garantizar el stock. El País, sin embargo, informó días atrás -con fuentes de hospitales públicos, centros privados y farmacias- que se reconocía un problema “generalizado” de faltantes de medicamentos.

El número

En tanto, el presidente de la Asociación de Laboratorios, Carlos Scherchener, explicó que el ministro Salinas decidió “tomar cartas en el asunto para centralizar el tema y solucionarlo rápidamente” y advirtió que ya “este lunes” la asociación “comenzará las gestiones” para que esto así sea.



“Una cosa son los listados y otra es la realidad”, indicó sin embargo Scherchener, en referencia a los 97 medicamentos. Según el representante de los laboratorios, aunque esa fue la cifra que se manejó en la reunión con el MSP -a la que él asistió-, “muchos de los productos que están en ese listado ya fueron repuestos y se solucionó el problema” porque la lista “no está completamente actualizada”.

Por lo tanto, Scherchener cree que el número real de fármacos faltantes en plaza es menor a 97, aunque no especificó cuántos. Además, con respecto al tipo medicamentos que faltan, el representante de los laboratorios dijo: “La composición es totalmente variada y no se puede hablar de un tipo de fármaco puntual”.



En cuanto a la cantidad, desde el MSP señalaron a El País que se llegó a ese número teniendo en cuenta la situación de ASSE y los problemas de suministro que se pudieran dar en el futuro.

La explosión

El motivo detrás de la escasez es “multifactorial”, también reconoció Scherchener, porque “las cadenas de producción se han enlentecido después de la pandemia y la guerra en Ucrania tampoco ayuda”.



Sin embargo, tanto los representantes de la industria como los jerarcas de la salud indicaron en diálogo con El País que creían que el motivo principal del faltante de los últimos meses se explica por la explosión reportada en la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo, perteneciente a la empresa peruana Medifarma.



Exactamente el 10 de diciembre de 2021 explotó un reactor del sector de diálisis ubicado en la planta baja del laboratorio. El siniestro afectó a buena parte de las instalaciones, generando destrozos en paredes y maquinaria, roturas de vidrios y riesgo de vida para unos 60 empleados que se encontraban en la planta.



“Por ser una empresa que pertenece a un grupo regional pudimos importar algunos productos, pero no repusimos todo lo que abastecíamos”, indicó a El País la gerenta general de Fármaco Uruguayo, Victoria Hernández Sica.



El laboratorio abastecía al mercado local fundamentalmente en dos tipos de medicamentos: suero e inyectables. Mensualmente Fármaco Uruguayo producía 1.500.000 unidades inyectables y 1.100.000 de sueros. Hoy el laboratorio recompuso aproximadamente el 60% de las unidades en cada una de esas áreas “gracias a importaciones, porque la planta está en reconstrucción”, según explicó Hernández. Esa reconstrucción “total” esta prevista que pueda terminarse durante el mes de agosto, cuando se espera que las cifras de producción vuelvan a la normalidad e incluso “se superen”.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboratorios, Scherchener, opinó que a pesar de la explosión que explica “buena parte de los faltantes”, actualmente “estamos frente a una situación en la que cualquier problema termina teniendo un efecto importante” y se genera “una pequeña tormenta” alrededor. Esto, añadió, no ocurría en el pasado, cuando el faltante de medicamentos “ocasionalmente se daba”, pero ahora “un anónimo en redes sociales denuncia un faltante y genera un gran movimiento”.