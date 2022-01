El test PCR puede seguir dando positivo después de recibir el alta de covid-19: ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las cuarentenas por covid-19 se redujeron en varios países, incluido Uruguay, con la llegada de la variante ómicron. Si bien esta nueva cepa acorta los tiempos en que la persona contagia, quien tuvo covid-19 puede seguir dando positivo si se somete a una prueba PCR, confirmó Santiago Mirazo, virólogo uruguayo, al ser consultado por El País.

De acuerdo al virólogo, una persona puede dar positivo con test PCR hasta 60 días después de haberse contagiado. “La media es de 15 días, pero hay gente que da positivo hasta dos meses después”.



De acuerdo a una investigación publicada por The Lancet en noviembre de 2020, el test PCR puede llegar a detectar rastros residuales no contagiosos durante 83 días, en la zona de las vías respiratorias superiores, o detectarlo en las vías respiratorias inferiores 59 días después de haberse contagiado. A propósito, el estudio explicó que “aunque la eliminación del ARN del SARS-CoV-2 en muestras respiratorias puede prolongarse” la infección “es relativamente breve”.

Eso no sucede con los test de antígenos ya que la sensibilidad es menor, detalló Mirazo. Para que un test de antígenos de positivo se necesita “mucha proteína viral”, de acuerdo a El Español, por ello puede llegar a dar negativo incluso si se está con la enfermedad.

¿Por qué sigo dando positivo si ya recibí el alta?



De acuerdo a Mirazo hay varias hipótesis aunque ninguna está confirmada. La más ajustada, explicó, “es que quedan trazas de partículas virales en la nasofaringe, que no son infectivas y que se van degradando con el tiempo y son detectadas por el test PCR”. La otra hipótesis es que hay “partículas remanentes que ya fueron controladas por el sistema inmune. Esa cantidad de partículas no alcanza para que contagie ni genera enfermedad”.



María Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró tiempo atrás que algunas personas pueden seguir dando positivo al coronavirus debido a que “mientras los pulmones se curan, algunas células muertas de estos se expulsan. Son esos fragmentos de los pulmones los que están dando positivo”, según recogió la BBC. Y agregó: “no es reinfección, no es una reactivación, es en realidad parte del proceso de curación del cuerpo, que es captado por la prueba y da positivo”.

¿Durante cuánto tiempo puedo contagiar?

Un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, publicado el 5 de enero de 2022, detectó que el 50% de los casos todavía contagia entre los días 3 y 6 y, luego un 18,8% de los sintomáticos puede seguir contagiado entre los días 7 y 9. Dicho estudio además detectó que después del día 10 ya no se puede infectar a otras personas.



Mirazo citó este artículo y explicó que “a partir del sexto día empieza a bajar rápidamente el nivel de contagio. Y más aún con tres dosis vacunales”.