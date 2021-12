Tercera dosis con Pfizer protege del contagio por variante Ómicron 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según un nuevo estudio científico publicado el jueves, la administración de una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 aporta niveles de anticuerpos neutralizantes que son suficientes para disminuir el riesgo de contagio por la variante Ómicron.

El hallazgo publicado en la revista de la Universidad de Hong Kong estudia cuántos anticuerpos ofrecen dos dosis de Coronavac, dos de Pfizer y luego, una tercera de refuerzo para ambos casos. Además, establece un umbral para determinar cuántos son los anticuerpos necesarios para no contagiarse con la variante Ómicron.

“Es la primera vez que hay una correlación directa entre la cantidad de anticuerpos neutralizantes y el nivel de protección que ellos otorgan. Significa que al tener mayores cantidades que ese número se está protegido de la infección, y por debajo uno probablemente se contagie”, explicó a El País la inmunóloga Lucía Vanrell.



En total, la variante nueva tiene un total de 50 mutaciones con respecto a la forma original del COVID-19 hallada en Wuhan, China. De estas, 32 están en la proteína Spike, el lugar del virus que mayormente atacan las vacunas desarrolladas. Según Vanrell, “es un hecho” que “no todos los anticuerpos aportados por las vacunas que neutralizaban las variantes anteriores ahora neutralizan esta” debido a la cantidad de mutaciones presentadas.



Sin embargo, el principal hallazgo del estudio es que una dosis de refuerzo con Pfizer aporta la protección necesaria contra la variante, a pesar de que la vacuna no fue diseñada originalmente para combatir Ómicron.



“Es importante porque sabíamos que el booster iba a aumentar los anticuerpos contra las variantes anteriores, pero cuando apareció Ómicron la gente dudaba, con razón, que esa tercera dosis alcanzara para realmente protegernos por sus mutaciones y era entendible creer que no tendría sentido recibir otra dosis de una vacuna que no fue hecha para la variante. Ahora con este estudio, se demuestra que una tercera dosis con Pfizer dada en las mismas condiciones que vacunó Uruguay sería una solución fundamentada contra la Ómicron. En definitiva, avala científicamente que la gente se la debe dar”, sostuvo Vanrell.



A partir de los hallazgos del estudio, la inmunóloga comentó que la pauta inicial de vacunación contra el COVID-19 “debería haber sido de tres dosis y no dos” porque “con el refuerzo se logra una protección mucho más robusta” contra el virus y sus variantes. Vanrell dijo que no fue de esa manera porque “no se sabía cuántos serían necesarios para estar protegidos ni la correlación para cortar la transmisión”.

La detección

Hasta el momento. Uruguay no ha detectado la variante Ómicron, pero los científicos creen que es probable que arribe en el corto plazo. Según Vanrell, “es esperable que se vuelva dominante tal como sucedió con la p.1 y luego con Delta”, debido a que es más contagiosa que cualquiera de ellas. “Es una posibilidad que ya esté acá, pero aún no se haya detectado”, sostuvo la inmunóloga.



En febrero de este año ingresó por primera vez la variante p.1 originaria de Manaos que provocó una ola de contagios en Uruguay. Ya para julio, cuando ingresó la Delta, más del 30% de la población contaba con dos dosis contra el COVID-19 y no se generó una ola aunque la variante sí explicó el 100% de los casos a partir de octubre.