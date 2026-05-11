Sensibilidad humana para el cuidado en la era de la ansiedad: las claves de la permanencia del grupo Pulso

Grupo Pulso redefine el concepto de servicio de acompañantes en Uruguay, evolucionando de ser una empresa tradicional de cuidados a un grupo que ofrece una solución integral, enfocada en el bienestar preventivo y emocional de sus afiliados. Bajo una visión que enfatiza la empatía, el compromiso y el profesionalismo, la compañía se proyecta hacia el futuro a través del fortalecimiento de sus pilares fundacionales y la incorporación de servicios innovadores.

En el corazón de esta evolución se encuentran tres recientes propuestas complementarias que atienden a las necesidades cambiantes de la sociedad: OKids, la teleasistencia y el servicio Serenamente.

Okids es un servicio de cuidado y bienestar infantil, el primero de su tipo en Uruguay. La meta es acompañar a las familias, apoyando en la cobertura de sus necesidades a la par que se cuida el desarrollo de niños y niñas. La idea de fondo para esta propuesta, es que el cuidado adecuado de hijos e hijas va de la mano con el bienestar de las familias en su totalidad.

El servicio de teleasistencia ofrece tranquilidad a un botón de distancia, y se vuelve especialmente valioso para adultos mayores o personas con dificultades de movilidad que viven solas. Este sistema proporciona una asistencia inmediata y a distancia, asegurando que el compromiso de Pulso se cumpla incluso cuando no hay un acompañante físico presente. La tecnología se integra, de este modo, al cuidado humanizado.

Complementariamente, el área Serenamente aborda la creciente necesidad de atención en salud mental. Surgida tras la pandemia, esta unidad ofrece acompañamiento psicológico que va desde consultas focalizadas hasta tratamientos de terapia. Si bien está disponible para socios y no socios de forma individual, ha encontrado un nicho significativo en el ámbito corporativo, ofreciendo talleres y charlas a empresas, buscando cuidar la salud emocional y mental de los trabajadores y previniendo así posibles situaciones complejas.

Respaldo médico y formación

El servicio de acompañantes, núcleo original de Pulso desde 1999, se diferencia sustancialmente por un sólido respaldo médico que ha marcado un antes y un después en el sector. A diferencia de otras empresas, cuenta con un equipo de médicos supervisores que visitan los servicios de internación para evaluar la patología del paciente, asegurar la idoneidad del acompañante asignado y brindar un instructivo de cuidados específico.

Este seguimiento médico es continuo e incluye la contención a la familia, y en casos de situaciones límite o terminales, activa la intervención del equipo de psicólogos. Este proceso garantiza que la promesa de un servicio de calidad se cumpla en "el momento de la verdad", superando constantemente las expectativas del cliente.

Otro pilar es el programa Pulso Plus, que ofrece un acceso rápido y eficiente a la salud, garantizando consultas con especialistas y análisis clínicos en menos de 72 horas, gracias a una alianza estratégica con la prestigiosa Clínica Castillo.

Equipos: médicos, sicólogos y siquiatras complementan los servicios que aportan los acompañantes, quienes reciben capacitación constante.

El capital humano hace la diferencia

La excelencia en la atención no sería posible sin un profundo compromiso con su personal. Grupo Pulso considera al acompañante como su "primer vendedor" y, por ello, invierte continuamente en su capacitación. Esta formación va más allá de los aspectos técnicos (RCP, movilidad de pacientes) e incluye un fuerte enfoque en las habilidades blandas, la empatía y la vocación de servicio.

La empresa ha logrado reducir notablemente la rotación interna de su personal, un desafío común en el rubro, gracias a que cuenta con un sistema dedicado a la contención social de los acompañantes. Estar junto a quienes tienen quebrantos de salud y a sus familias es una tarea de responsabilidad pero que también exige mucho desde lo emocional y mental. Pulso lo sabe y por ello cuida, o acompaña, si se quiere, a sus acompañantes.

Al brindar apoyo en sus necesidades personales y sociales, la empresa genera un fuerte sentido de pertenencia y arraigo, lo que se traduce directamente en un servicio más comprometido, cálido y profesional. De hecho, el alto nivel de satisfacción y la diferenciación de sus acompañantes son frecuentemente reconocidos por los pacientes y por los cuerpos de enfermería de los centros de salud.

Proyección y compromiso

Grupo Pulso, que cubre la zona metropolitana directamente y el resto del país a través de la Red Unidos, se consolida como una empresa con un servicio integral de cuidados y prevención. De cara al futuro, la compañía busca fortalecer los servicios ya existentes, manteniendo su enfoque en la expansión de soluciones en todo el ámbito sanitario y de bienestar.

Con un equipo humano comprometido—incluso con un call center propio que comparte los valores y las vivencias de los acompañantes—, la empresa reafirma su misión de promover el bienestar en las personas, entendiendo que su vocación de servicio debe ir siempre más allá de la solución ejecutiva de un problema, buscando siempre estar presente con calidad y calidez.

Afiliate y viajá con Pulso

Con una mirada puesta en el bienestar integral y en seguir acompañando a las personas en cada etapa de su vida, Grupo Pulso invita a conocer sus servicios y beneficios. Quienes se afilien entre mayo y julio participarán por el sorteo de dos viajes para dos personas a Río de Janeiro o Chile, con traslado, alojamiento, seguro de viaje y desayuno incluidos. Ingresá tus datos en el formulario para afiliarte y participar del gran sorteo.