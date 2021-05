Salinas: “Para la primavera vamos a estar realmente en un resurgir de la sociedad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





En una entrevista con el semanario nacionalista Puentes, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló que es optimista en cuanto a que de la mano de la vacunación contra el coronavirus el país podrá volver a la normalidad en la próxima primavera.

Explicó que al alcanzarse una inmunidad que supere el 70% en las dos dosis no solo habrá una reducción en los casos, sino “particularmente en hospitalizaciones, internaciones en CTI y fallecimientos y ese es el gran objetivo sanitario de las vacunas”.



“El horizonte mío siempre fue la primavera, yo siempre dije que la primavera es la fecha en la que aproximadamente estará todo el mundo con dos vacunas (…). Entonces pienso que para la primavera vamos a estar realmente en un resurgir de la sociedad en su relacionamiento, en su presencialidad, en su recepción de turistas. Soy optimista en ese sentido”, afirmó.

Además, el ministro aseguró que si hay que hacer modificaciones al plan de trabajo se van realizando y se va “mutando tan rápido como el virus”.



“Por ejemplo surge nueva evidencia y publicaciones internacionales de que la variante P1 es de mayor infectividad, lo estudiamos, que tiene mayor incidencia en jóvenes, lo estudiamos”, resumió.

Y en ese sentido puso como ejemplo el caso de las embarazadas, que antes no se consideraba como grupo prioritario y “hoy con la nueva evidencia se toman decisiones y rápidamente se las incorpora como un grupo de riesgo a vacunar y preferentemente con Pfizer”.

Consultado sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la pandemia, Salinas fue crítico: “En Uruguay ya estábamos trabajando el tema del tapaboca mucho antes que la OMS dijera que era necesario usarlo. Creo que se quedaron cortos con las estimaciones de lo que iba a ser esta pandemia y la duración. (Además), el fracaso del mecanismo Covax-OMS para el suministro de vacunas, hay que decirlo con todas las letras. Fue un fracaso”.

Salinas respondió también a la pregunta de qué enseñanzas le dejó la pandemia. Señaló que en lo personal fue “un nivel de maduración importante desde el punto de vista socioafectivo”, pero principalmente destacó: “La mayor enseñanza que me ha dejado esto es que no podemos estar quietos, siempre tenemos que estar innovando, siempre actualizando el conocimiento y que estar delante de los problemas y no detrás”.

Al ser consultado sobre si alguna vez pensó en renunciar, el ministro enfatizó: “Nunca me lo planteé porque no soy de amilanarme”. Salinas contó entre risas que siempre le ha “tocado entrar en momentos de crisis”. “Yo no sé si yo atraigo la crisis o justo llego en el momento de la tormenta”, acotó.



De todos modos, aseguró que no le gusta “borrarse de los problemas”. “Me gusta enfrentarlos y generar un entregable al final del camino”, complementó. Y en el caso del Covid, que describió como “una guerra”, aseguró que no tuvo “ningún momento de debilidad”, ni de “decir voy a tirar este esfuerzo por la borda”.

“Voy a llegar al final del camino y el entregable va a ser toda la población vacunada, disminución de los casos y de la repercusión sanitaria: hospitalización, CTI y muerte”, resumió.