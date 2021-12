Salinas confirmó que se detectaron casos de ómicron en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este miércoles la presencia de la variante ómicron en Uruguay, más transmisible que la delta, que ha elevado de manera significativa la cantidad de nuevos contagios por coronavirus en el mundo.

Consultado sobre si la nueva variante es la causante del incremento de casos, el ministro de Salud Daniel Salinas afirmó que "sin lugar a dudas, esta era una apreciación epidemiológica del aumento de casos". "En este momento, esperamos un incremento muy fuerte de casos a pesar de la vacunación. Pero con características particulares, hoy vamos a estar largo por encima de los 1.200 casos nuevos y en los días siguientes también", dijo Salinas en rueda de prensa a la salida del Consejo de Ministros.

El secretario de Estado había anunciado en las últimas horas que se estaba realizando la secuenciación genómica de muestras que podían ser de esta variante, y El País informó que se esperaban los resultados para esta semana.

Por el momento, desde el Poder Ejecutivo no se han informado cambios respecto a las medidas sanitarias para la población. En ese sentido, las fronteras continúan abiertas a los turistas y los protocolos para hacer cuarentena y aislamiento para contactos de positivos no se han modificado.

La noticia de los primeros casos de ómicron en Uruguay llegó 34 días después de que Sudáfrica anunciara al mundo el hallazgo de esta nueva variante. Inmediatamente varios países suspendieron vuelos desde países africanos y comenzaron a discutir medidas restrictivas al mismo tiempo que veían crecer los nuevos contagios, incluso con personas vacunadas.

Varios estudios sugieren que los contagios con esta variante provocan síntomas más leves, al mismo tiempo que no se han identificado hasta el momento un aumento de fallecidos ni de porcentaje de hospitalizados por COVID-19. Los expertos han destacado que el efecto de las dosis anticovid para frenar el impulso de esta variante.



"Un rápido aumento de ómicron, como el que se observa en varios países -aunque se combine con una enfermedad ligeramente menos grave- provocará un gran número de hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados", declaró este martes a AFP Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la OMS Europa.



Varios expertos nacionales estimaron que Uruguay no podría quedar fuera de la situación sanitaria de la mayoría de los países del mundo donde se identificó ómicron, pero sobre todo tras el hallazgo de casos en países limítrofes como Argentina y Brasil.



Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), señaló este lunes que Uruguay está entrando a una "cuarta fase" de la pandemia de coronavirus, y llamó a estar "psicológicamente preparados" para un aumento de casos que genere la nueva variante. En entrevista con El País publicada este domingo, el experto uruguayo estimó que ómicron probablemente "se expanda en febrero".



En esa línea, el virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, al frente del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, graficó lo que estima será el efecto de variante dentro de las próximas semanas: "Tenemos que esperar un aumento de casos (de COVID-19), y seguramente un pico de infecciones entre enero y febrero. Eso va a pasar y va a ser un número que nos va a llamar la atención", dijo el lunes.



Es que la cifra de nuevos casos en Uruguay ha ido aumentando en los últimos días. Este martes se registraron 913 nuevos contagios, lo que representa la mayor cifra desde el 1 de julio. Además, han subido los casos activos, que rondan los 5.000 (4.820 de acuerdo al último informe de Sinae).



Tanto expertos científicos como autoridades de gobierno han llamado reiteradamente a la población a que se inmunice con la tercera dosis - o vacuna de refuerzo - para generar un escudo sanitario que impida el gran crecimiento de contagios que se ha visto en Europa, Israel, Estados Unidos, China y otras zonas del mundo.



Hasta el momento, 43% de la población accedió a la tercera dosis. En tanto, casi 76% ya recibió dos dosis y un 78% la primera. Radi destacó este lunes que las vacunas anticovid no están logrando "bloquear" a la variante ómicron "si uno tiene solo dos dosis".



Según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 20 al 26 de diciembre se confirmaron 4,9 millones de casos en el planeta, la cifra más alta en casi siete meses, mientras que los fallecidos fueron 44.000, un número muy similar al registrado cada semana de los últimos tres meses.