Tras romper la cuarentena, Sturla será citado por el MSP; ¿qué puede pasar?

El Cardenal Daniel Sturla rompió la cuarentena para despedir los restos del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Por ese motivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lo citará, según informó Desayunos informales (Canal 12) y confirmó El País con Picaeba.

El funcionario dijo que se cita a las personas "siempre que se constata un incumplimientos de los protocolos" sanitarios. Es decir, no se trata de una actuación excepcional del MSP.



La citación es para que el Cardenal explique la situación: "Escucharemos lo que tenga para decirnos", indicó Picabea. Además, la cartera va a confirmar sus declaraciones.



¿Qué puede pasar? La cartera debe decidir si pone una observación, sugiere una multa o pide una ampliación de la información si hay "alguna duda".



Si hay una observación, "directamente no se hace un expediente o se hace y se archiva". Sobre la multa, Picabea explicó que se sugiere un monto determinado que a lo largo del proceso puede modificarse.



Sturla dijo ayer en su cuenta de Twitter: "Sé que no actué como debía y pido disculpas".



Además, contó cómo fueron los hechos. El 17 de mayo mantuvo una reunión con un sacerdote que dio positivo al test de coronavirus. Cuando se enteró, empezó la cuarentena y se realizó dos hisopados el mismo día, que dieron negativo. El domingo, a pesar de que debía estar un día más aislado, acudió a la sede del Partido Nacional a despedir los restos de Larrañaga.