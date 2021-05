Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dio positivo al test de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dio positivo al test de de coronavirus que le fue realizado tras estar en contacto con un positivo, informó radio Sarandí y confirmó él mismo a El País.

Sturla, que se encuentra asintomático y que ya había pasado los 15 días después de la segunda dosis contra el COVID-19, se realizó el hisopado ayer lunes tras ser notificado de que un sacerdote que trabaja junto a él había dado positivo.



En ese momento se comunicó con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para notificarle sobre el hecho, ya que el domingo estuvo presente en la sede del Partido Nacional donde varios políticos y militantes se reunieron para despedir al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien había fallecido un día antes.



En el lugar, el cardenal le dedicó unas palabras al jerarca y además rezó un Padre Nuestro junto a las personas que ahí se encontraban. En total estuvo presente 15 minutos aproximadamente y siempre se mantuvo con el tapabocas.



Por este motivo, los médicos de Sturla le indicaron que teniendo en cuenta esos factores, que no mantuvo largas conversaciones, que siempre estuvo al aire libre y que no presenta síntomas, el riesgo de que haya contagiado en el cortejo es muy bajo. "He hecho todo lo que corresponde", aseguró el arzobispo.