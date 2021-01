Rocha, en zona roja de contagios por COVID-19, tiene el hospital al límite de personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los reclamos de mayor personal para reforzar en verano la atención en el hospital de Rocha no son nuevos, pero la pandemia, lejos de solucionar el asunto, lo agravó. El departamento esteño está en zona roja de contagios por COVID-19 según el índice de Harvard, y su principal centro de salud, al límite en cuanto al personal de enfermería disponible para atender la demanda.

El problema fue planteado ayer en una reunión que mantuvieron las autoridades del hospital con representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la comisión interna del centro. El presidente de la FFSP, Martín Pereira, dijo a El País que la atención en el hospital de la ciudad de Rocha se encuentra “al límite” y que una enfermera hoy está a cargo de tres sectores del hospital: maternidad, sala de partos y pediatría. “Donde lleguen dos al mismo tiempo, no podés cubrir la asistencia”, aseguró el dirigente gremial. El temido desborde en la atención podría darse también en caso de que exista un contagio en el personal del centro y los funcionarios deban aislarse.

Las autoridades del hospital asumieron hace dos meses y reconocieron la escasez de recursos humanos. De todas maneras, su director, Martín Long, anunció ayer que en lugar de dos administrativos que se jubilaron habrá dos nuevos auxiliares de enfermería; agregó que otros dos enfermeros que estaban en rayos x pasaron a realizar tareas de enfermería y que hay fondos suficientes para cubrir licencias por enfermedad.

A las carencias de personal se suma el ausentismo y un vínculo tenso entre algunos funcionarios y la actual dirección. El tesorero de la comisión interna de hospital, Santiago Segredo, responsabiliza a las actuales autoridades del hospital de aplicar un rigor innecesario. “Desde que ellos están han aumentado las certificaciones. Estamos viendo que esto no se soluciona a fusta. Si ellos creen que esto se soluciona a fusta, están muy equivocados”, dijo Segredo en radio Difusora Rochense este miércoles, antes de la reunión con las autoridades del hospital.

“Cuando arrinconas al compañero, el compañero se estresa, se certifica, y hoy tenemos entre ocho y 15 compañeros certificados, y no por cuarentena. Eso nos preocupa muchísimo porque son recursos que nos están faltando en la cotidianeidad”, agregó Segredo, que además es enfermero del hospital. En el mismo sentido, el presidente de la FFSP advirtió que “hay una presión sobre los funcionarios que no es la debida”.



El director del hospital respondió en la reunión que el ausentismo no es un problema de ese centro de salud, sino que se extiende por todo el sistema, y recordó que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se quejó este martes porque el 70% del personal del SAME, que se encarga de los traslados de ASSE, “no trabaja porque se certifica o falta”.

Fumigación de vehículos por coronavirus en Uruguay. Foto: Ricardo Figueredo

Por su parte, Pereira dijo que “echarles la culpa a los trabajadores es un grave error” y que el problema radica en la distribución de los recursos. “Lo que está fallando en el SAME es gestión, porque tenemos tres o cuatro ambulancias para atender toda la demanda de Montevideo y dos para Rocha, cuando se genera más demanda en Montevideo que en Rocha”, sostuvo Pereira.

El dirigente sindical anunció que en las próximas horas se comunicará con las autoridades de ASSE para intentar solucionar la escasez de recursos humanos por un lado y la gestión de las ambulancias por otro.



Este verano, ASSE reforzó con 25 enfermeros los servicios de salud de Rocha: 20 están trabajando en policlínicas y cinco en el hospital. El gremio considera que es hora de reforzar con más auxiliares el principal centro de salud público del departamento.

Omisión de asistencia.

Ante la falta de recursos humanos, la dirección ha pedido que funcionarios que cubren un área se encarguen de otra, lo que ha generado resistencias de parte de algunos trabajadores. Por ejemplo, una enfermera que no estaba destinada al área de block quirúrgico se negó a participar de una cesárea, mientras que otros, convocados para traslados en ambulancia a otra ciudad, han planteado que deben quedarse en el centro de salud a cuidar pacientes, como establece su cargo.



El subdirector del hospital de Rocha, Julio Nicola, recordó ayer en la reunión con el gremio que si se resisten a la atención de emergencia los funcionarios podrían incurrir en el delito de omisión de asistencia.

Controles en la frontera.

Mientras la dirección del hospital, la comisión interna y el gremio de funcionarios evaluaban cómo reforzar la atención, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Rocha resolvía reforzar este fin de semana la presencia de efectivos de la intendencia, la Policía y Prefectura en los balnearios donde se prevé que pueden generarse aglomeraciones: La Pedrera, La Paloma y Punta del Diablo.



En cuanto a los controles en la frontera, el director del Cecoed, Daniel Silvera, dijo que “por ahora sigue todo como está”.

Chuy sigue siendo el principal foco de contagios del departamento. Ayer se registraron 190 casos activos en Rocha: 102 en Chuy; 23 en la capital departamental; 16 en Castillos; 15 en La Coronilla; 10 en La Paloma; seis en Santa Teresa; cinco en Barra de Chuy; cuatro en Lascano y otros cuatro en la Laguna de Rocha; dos en Punta del Diablo; un caso en San Luis, otro en 18 de Julio y uno más en Velázquez.