La respuesta de Salinas a "la duda de Papá Noel" sobre hisopado y cuarentena

Una usuaria de Twitter le trasladó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas una consulta vinculada a la Navidad y a la pandemia de COVID-19 que le hizo su hijo. El niño, llamado Bautista, le preguntó "si Papá Noel se tiene que hacer hisopado y cuarentena en todos los países donde tiene que dejar regalos", dijo la mujer en la red social.

Siempre activo en las redes sociales, el ministro Salinas respondió a la interrogante y le dijo: "Que vea la nueva normativa y se quede a vivir en Uruguay".

Lo que Papá Noel debería "mirar", según la recomendación de Salinas, sería el cambio anunciado este martes en cuanto a la normativa relativa a testeos y cuarentenas ante casos sospechosos de coronavirus, que, entre otras medidas, elimina el aislamiento obligatorio para aquellas personas asintomáticas que hayan tenido contacto con un positivo de COVID-19.

Explicación del MSP sobre los cambios en testeo y aislamiento. Imagen: MSP

Además, la eliminación de la obligatoriedad de realizarse un segundo PCR a los siete días de ingresar al país que el Ministerio de Salud Pública anunció esta semana. Los ciudadanos extranjeros vacunados deben presentar un test PCR negativo realizado en las 72 horas previas al viaje, pero ya no el segundo.



Salinas no es el primer ministro en ser consultado sobre las acciones que debe tomar Papá Noel al ingresar a un país para dejar regalos. En noviembre de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, anunció que Papá Noel no debería cumplir allí con la cuarentena por ser considerado un trabajador esencial.



"Está exceptuado y vendrá, ya lo confirmó y agradece que Irlanda haya asegurado esto en una Navidad tan diferente como lo es la del 2020", anunció el funcionario, según publicó La Nación.