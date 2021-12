MSP eliminará requerimiento de hacer cuarentena a asintomáticos con tres dosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Salud emitirá una ordenanza para organizar los criterios en cuanto a testeos y cuarentenas por casos de coronavirus. Fuentes de la cartera adelantaron a El País que las personas que tengan terceras dosis no deberán realizar cuarentenas.

Ante la sospecha de un casos se deberá hacer primero que nada un test de antígeno y no de PCR. El MSP ratificará que no se debe hacer los dos test simultáneos. Se quiere evitar así el incremento de costos innecesarios. Si el caso es confirmado con antígeno se hace aislamiento. Si es negativo en las 48 horas siguientes se puede realizar un PCR.



Los mayores cambios se darán ante un contacto con un positivo. El protocolo será el siguiente:



- Sintomáticas, se le hace test inicial y si es negativo guarda una cuarentena hasta el quinto día para volver a testearse.



- Asintomáticos con vacunación incompleta se hará test de antígeno y si da negativo realiza una cuarentena para hacerse un PCR al día 7 para reconfirmar.



- Asintomáticos con vacunación completa (dos vacunas) se hará test de antígeno y si da negativo no deberá realizar cuarentena (salvo que el contacto haya sido en un lugar cerrado y más de 180 días de la segunda dosis), pero sí se deberá realizar el test PCR a los 7 días.



- Asintomáticos con vacunación completa (dos vacunas) más refuerzo no deberán realizar el primer test antígeno, ni cuarentena ni PCR al séptimo día.



Por otra parte se dejará de testear a pacientes que son ingresados en instituciones de salud, salvo que sea por operación con anestesia general (en caso de tener que hacer intubación), por fibroscopia o sospecha de Covid-19.