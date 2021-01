Radi: "Tendríamos que bajar los números a 200 casos por día para volver a tener control"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Radi, coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), aseguró que en este momento Uruguay tendría que "bajar los números a 200 casos por día para volver a tener el control" ya que "hasta 200 casos por día Uruguay puede seguir la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento" de casos con coronavirus.

Radi dijo en diálogo con Informativo Sarandí, que lejos de los 200 casos por día "tenemos bastante más que ese número de casos diarios". Ayer, por lo pronto, se detectaron 857 casos nuevos.

El coordinador general del GACH hizo referencia por otra parte a la tasa de positividad que se maneja actualmente y aseguró que "es muy difícil esperar que en medio de una ola" ese porcentaje disminuya o "se mantenga en los números de confort que tuvimos".

"Estos valores del 11% promedial implican que hay transmisión comunitaria y que también el sistema de rastreo y seguimiento no está logrando llegar a todos los contactos", explicó Radi. De todas maneras indicó que se necesitaría realizar un número muy alto de test para lograr bajarlo, pero no hay "tanta capacidad de diagnóstico molecular".

"Nuestro sistema de diagnóstico molecular tiene un límite que está en la zona de 9000, 10.000 test por día", indicó y ejemplificó: "El otro día se planteaba en una reunión que si estamos en 800 casos tendríamos que hacer 20.000 test para llegar a porcentajes de positividad que nos dejaran más tranquilos, pero tampoco tenés tanta capacidad de diagnistico molecular".

El coordinador general aseguró que se está intentando reforzar, pero que para lograrlo se requieren mayores equipamientos, entrenamiento de personal "y eso no se hace en dos semanas". De todas maneras aseguró que la situación "no está fuera de control, porque el sistema sanitario no está descontrolado".

En otra línea, Radi indicó que actualmente no hay datos suficientes para determinar si los números actuales marcan una desaceleración del aumento de casos, si se llegó a una etapa de meseta en la ola o si se trata de una estabilización transitaria que eventualmente "pegará otra subida en el corto plazo".



Radi explicó que este es un momento de muchas fluctuaciones debido al movimiento de las personas por las licencias y por lo tanto "sacar conclusiones definitivas no es fácil".

Al respecto de la disminución de la movilidad para frenar el aumento de casos, el coordinador general explicó que es uno de los caminos, pero que es una decisión que se debe mirar de forma global y no como una medida aislada, ya que afecta en diferentes niveles.

"La disminución de casos se tiene que lograr a través del (buen) comportamiento o a través de medidas restrictivas, son dos caminos que se cruzan y que lo tienen que resolver las autoridades políticas", dijo.

Finalmente, Radi indicó que es importante poder bajar el número de casos activos por tres razones: para disminuir la mortalidad, para que el inicio de las clases sea más seguro y para la propia vacunación, que es más efectiva con niveles de contagio más bajos.