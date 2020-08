Noche de la Nostalgia "puede implicar un cambio en el curso evolutivo" del COVID-19, alertó Radi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Radi, doctor en Medicina y Ciencias Biológicas, que dirige el Grupo Asesor de Científicos de Presidencia (GACH), dijo este lunes de noche en rueda de prensa en Torre Ejecutiva tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou que la Noche de la Nostalgia "podría ser uno de esos eventos que pueden hacer cambiar el curso del partido", aludiendo a la evolución del coronavirus en Uruguay.

"Preocupa y mucho la situación que pueda ocurrir sobre fines de agosto si hubieran fiestas masivas en lugares hacinados durante mucho tiempo con situaciones sanitarias que no son las que mitigan la propagación del virus", dijo Radi en relación a la celebración de la noche del 24 de agosto.

El científico agregó que no visualizan "un escenario de hacinamiento durante muchas horas en espacios cerrados. Es un escenario que más bien desaconsejamos fuertemente".

Al respecto, indicó que "va a haber que dar un mensaje comunicacional muy importante a la población para tratar de que así como este año no hubo mucho turismo en la Semana de Turismo, en esta Fiesta de la Nostalgia, si se puede evitar, que se eviten las aglomeraciones".

Agregó que habló de esto con Lacalle Pou y estima que con el Ministerio de Salud Pública van a estar trabajando "para generar algún tipo de mensaje a la población que indica que eso realmente eso puede generarnos problemas, distorsiones y perturbaciones para los próximos meses".

En esa linea, consideró que las fiestas son el "cóctel perfecto para los contagios", y entiende que "podríamos tener una situación que rápidamente nos pase de una situación de control a descontrol si aparecieran múltiples brotes en múltiples lados, con poblaciones de individuos de difícil rastreo a posteriori".

Radi remarcó que es "realmente un problema potencial que puede implicar un cambio en el curso evolutivo de la epidemia en el Uruguay" que se desarrollen estas fiestas.

Consultado sobre el brote de coronavirus que se detectó en los últimos días en un jardín de infantes de Libertad (San José), el científico señaló que "es parte de los brotes no deseables pero esperables, no es algo que nos preocupe en particular hoy, en la medida que se ha identificado, se está haciendo el rastreo".

Radi también indicó que el GACH "ha estado en contacto con el ministro (Daniel Salinas) desde hace varios días, monitorizando la situación".

"Naturalmente hay que apagar este brote", dijo, y consideró como "correcta" la decisión de "continuar las actividades en el resto de los centros educativos de San José", en un contexto de "seguir monitorizando" la situación.