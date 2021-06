Previo al Día del Abuelo, MSP publicó recomendaciones para visitar residenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó una serie de recomendaciones para la visita a Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM). El sábado es el Día del Abuelo que, por segundo año consecutivo, se celebra durante la pandemia de COVID-19.

La cartera planteó diferentes situaciones vinculadas al nuevo coronavirus y explicó qué se debe hacer en cada caso.



En los establecimientos donde haya un caso positivo o sospechoso de COVID-19, las visitas de familiares son "suspendidas, salvo en aquellas situaciones excepcionales como personas en el final de la vida o si se trata de un residente con deterioro cognitivo que cursa una descompensación con síntomas psicoconductuales que no puedan ser abordados por el equipo de trabajo".



Ahora, ¿qué pasa si en los residenciales no hay casos positivos ni sospechosos? Las personas pueden "recibir visitas semanales, con cita previa y de 30 minutos de duración".



"En el establecimiento se deberá llevar un registro de visitas diarias a modo de control, de esa manera, el área de epidemiologia del Ministerio de Salud Pública podrá tomar las acciones necesarias en el caso de que surja un caso positivo de COVID-19", se agrega.



Además, la visita es de un familiar por vez, que "no deberá presentar sintomatología asociada a COVID-19, así como no haber estado en contacto

con casos sospechosos o confirmados en los últimos 14 días, ni estar a espera de resultados de COVID-19".



Por otra parte, se recomienda que los encuentros se realicen en un "área exclusiva cerca de la puerta de entrada y donde no circulen residentes en forma habitual". La zona debe tener ventilación y amplitud para que se pueda mantener la distancia de 2 metros entre el residente y su familiar.



También tiene que "disponer de mobiliario reducido, sin adornos, revistas, etc., con el fin de disminuir las superficies de contacto y facilitar las tareas de limpieza y desinfección". Además, entre las visitas se ventila, limpia y desinfecta el área.



Sobre el relacionamiento, se aclara que no está permitido el saludo con contacto.



A su vez, se sugiere que los familiares que integran los grupos de riesgo "no concurran a los ELEPEM hasta nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública".