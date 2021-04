Perdió a sus padres por COVID-19, dijo que la culpa "no" la tiene el gobierno y Lacalle le envió este audio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Federico Turcio (55) la pandemia le pegó en carne propia. En un lapso de 48 horas, perdió a sus padres, César de 88 años y Elsa de 78, por culpa del coronavirus. Sin embargo, decidió expresarse públicamente y explicó por qué "no" responsabiliza al gobierno.

Todo comenzó luego de que Federico, director de FCR (una certificadora de normas de calidad) y "Bienestar con caballos" (un programa de ayuda social a jóvenes a través de estos animales), le respondió un tweet al periodista Graziano Pasacale que dijo que "culpar a Luis Lacalle Pou por las muertes" por coronavirus "es como culpar a los médicos por los que mueren de cáncer de pulmón".

Allí Federico contó que el domingo enterró a su madre y ayer a su padre. "El COVID-19 arrasó la familia. Tengo bronca, angustia y desolación. No llegaron a vacunarse. ¿La culpa la tiene el gobierno? No. Es una pandemia, se hace lo que se puede. Dan asco los que lucran con las muertes", sostuvo.

Hola . Ayer enterré a mi madre. Hoy entierro a mi padre . El COVID me arrasó la familia . Tengo bronca angustia y desolación . No llegaron a vacunarse . La culpa la tiene el gobierno ? NO ...es una pandemia se hace lo que se puede . Dan asco lo que luchan con las muertes . — federico turcio (@fedeturcio) April 26, 2021

El posteo se hizo viral en Twitter y llegó a manos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien decidió enviarle un mensaje de voz.

¿Qué le dijo el mandatario? En el audio, al que tuvo acceso El País, se escucha a Lacalle Pou diciendo lo siguiente: "Federico, estoy profundamente conmovido por tu mensaje. La verdad que en este momento difícil para ti y tu familia que hayas mandado estas palabras... son increíbles. ¡Increíbles! Agradezco de corazón tu fuerza, tu entereza y obviamente hacerte llegar un abrazo enorme para ti y tu familia en este difícil momento. Pocas veces me quedo sin palabras y la verdad que, te reitero, estoy conmovido por el mensaje. Un abrazo grande".

Aún conmovido por la pérdida de sus padres, Federico charló con El País y contó lo sucedido. "Enterré a mi madre el domingo y cuando vine del entierro me llamaron para decirme que mi padre, que estaba con COVID-19 pero fuera de peligro, se había muerto. Fue enseguida, fue un golpe de knock out. Venía recuperándome un poquito y pum", sostuvo.

Federico, que también tiene a su hermano cursando la enfermedad, decidió encerrarse en un cuarto buscando algo de calma y tranquilidad: "Prendí el teléfono para distraerme, fui a Twitter y vi que estaban hablando de las discusiones de siempre: que el Frente Amplio dijo tal cosa, que este político lo otro, que la culpa es de... Entonces escribí eso".

"Lo que quise fue decir que la culpa la tiene la pandemia. No le carguen las muertes ni al presidente ni a los médicos ni a nadie. Tengo un hijo médico recién recibido que está en el frente de batalla y él tuvo que ir a atender a sus abuelos", detalló.

Asimismo, agregó: "Me da asco los que lucran con la muerte. Es un país este en el que se ha lucrado toda la vida con las muertes políticas y hay que terminar con eso. Esto es pandemia, no es política (...) La culpa no la tiene nadie. Te lo agarrás porque fuiste al super, le diste la mano al delivery o jugaste al fútbol con un amigo. El mensaje es que cada uno se cuide como tiene que cuidarse, porque a pesar de eso te lo podés agarrar; pero si te cuidás tenés menos probabilidad".

El vínculo con Lacalle Pou y cómo cambió su percepción sobre él

Si bien remarcó que el mensaje que recibió del presidente "fue impactante", Federico ya estuvo en "10 o 15 ocasiones" con Lacalle Pou. "Con mi esposa fuimos amigos y vecinos de Carlos Julio Pereyra (exdirigente nacionalista fallecido en 2020). Éramos muy amigos de él y ahí fue donde conocimos a Luis, mucho antes del 2010 cuando él estaba empezando", explicó.

"Es un tipo muy sensible, muy creyente. A mí me impresionó. Cuando lo veía no me parecía lo que era y cuando hablé con él me cambió la perspectiva. Creo en la condición humana que tiene. Por eso me parece injusto que le endosen todo eso. Él es un tipo que se muestra cómo es, es realmente así. A pesar de ser político, no miente y trata de decir la verdad siempre", sumó.

Federico subrayó también que el hecho de que "un presidente se digne a levantar un teléfono habla de lo que es".

Respecto al mensaje que le envió el mandatario, dijo que lo tomó como un "homenaje" a sus padres. "Lo consideré como un premio para mis padres, como un homenaje. No pensé en mí. Pensé que mis padres podían estar escuchándolo y era un premio para ellos. Mis padres fueron personas que ayudaban muchísimo a la comunidad", destacó.