Paganini dijo que ya "pasó el pico" de la primera ola y habló sobre el futuro del GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Paganini, coordinador del Área de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que trabaja junto al gobierno en la lucha contra la pandemia del coronavirus, señaló que "podemos decir que tuvimos una primera ola y pasó el pico".

"Las olas no siempre vienen solas. A veces vienen en tandas, pero eso no quiere decir que bajemos de nuevo a los niveles que tuvimos (...) Nosotros pusimos el objetivo de volver al menos a 200 casos diarios como criterio para haber pasado esa ola y hoy todavía no estamos", dijo a radio Sarandí.

El matemático explicó que si la curva de contagios se mantiene "meseteada" como está ahora y al mismo tiempo se logra comenzar a vacunar, en el corto plazo se podrían ver efectos positivos en la población.



Pese a ello, comentó que es difícil hacer proyecciones ya que "cuando se mesetea se genera incertidumbre".

Paganini indicó que "sobre mediados de marzo habrá una situación más clara de qué está pasando". "Es posible que durante lo que queda de febrero siga una bajada en la medida que la actividad siga por debajo de lo normal, pero también es posible que cuando se retomen las cosas de lleno en marzo podamos posiblemente volver a subir", detalló.

También hizo hincapié en que resta "ver si el Carnaval no nos trae algún coletazo".

Además, Paganini manifestó que actualmente hay un 30% de casos en los que se desconoce el nexo epidemiológico, pero aclaró que en casi la mitad se sigue investigando y se podría determinar el nexo.

¿Qué pasa con el GACH?

Paganini anunció que una vez que comience el proceso de vacunación contra el COVID-19 y se observen resultados favorables, se podría dar por finalizado el trabajo del GACH.



"Es un tema que estamos empezando a conversar. Digamos que una vez que esté encaminado el tema vacunación, que es un poco la perspectiva de solución del problema y si hay un control de los casos, podríamos cambiar el estatus o cerrar esta etapa. Ha sido muy intensa y tal vez no tenga razón más allá de eso. Sobre la fecha exacta, lo estamos hablando", explicó.



El matemático aclaró que no es necesario esperar "al final del proceso" siempre y cuando "el factor vacunación esté encaminado y se empiecen a dar resultados".



Paganini recordó que el trabajo que realizan es de forma "honoraria" y que pese a que hubo momentos "más tranquilos que otros" aún le consume "la mitad" de su tiempo.



"En la medida que las cosas evolucionen y se pueda arrancar con la vacunación, estamos pensando en volver a la normalidad. Es un desgaste principalmente por todo este nivel de exposición que hemos tenido en la prensa y demás. No estamos acostumbrados y consume mucho la cabeza eso", finalizó.