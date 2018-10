Pacientes de Artigas esperan los resultados de 80 biopsias

Luis Acosta, de 64 años, esperó durante cuatro meses los resultados de una biopsia que nunca conoció. El paciente, que estaba internado en el Hospital de Artigas, falleció este lunes sin que supiese si tenía chances de sobrevivir.

Pero hay más personas en su misma situación. Según informaron a El País fuentes políticas y familiares de pacientes del centro de salud, en el Hospital de Artigas hay aproximadamente 80 biopsias de pacientes que aún esperan por un diagnóstico. Es que en el centro de salud no hay un anatomopatólogo que analice las exámenes clínicos. La situación fue denunciada a El País el 3 de octubre por el diputado del Partido Nacional, Mario Ayala.

La esposa de Luis, Rosalía Osorio, habló con El País y relató que toda la situación "es una barbaridad" aunque adelantó que no realizará ningún tipo de acción judicial porque "necesito el hospital para mis hijos y para mí". Luis, que tenía dos hijos de 7 y 11 años, fue diagnosticado con cáncer en sus riñones y esperaba los resultados de la biopsia para confirmar si había metástasis a sus pulmones. "Me cayó mal cuando se internó —el 10 de octubre— en el hospital porque se agarró dos crisis de nervios porque pensaban que lo llevarían al Hospital Militar, pero no pudieron y cuando fue al hospital ya estaba avanzado el cáncer". El fallecimiento de Luis fue informado por Telemundo ayer.

El gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alarico Rodríguez, informó a El País que aún no hay un especialista exclusivo para analizar los estudios clínicos. Rodríguez dijo que se están enviando las muestras a los departamentos de Rivera, Paysandú y Salto. "Se hizo un nuevo llamado a la función de Alta Dedicación que es el equivalente al Cargo de Alta Dedicación del sector privado y ya hay un anatomopatólogo interesado a presentarse y radicarse en Artigas", explicó el jerarca.

En una rueda de prensa, la vicepresidenta de ASSE, Marlene Sica, confirmó ayer al mediodía que se iniciará una auditoría de la historia clínica pa- ra "conocer en detalle si hubo alguna dificultad en el proce- so asistencial que determinó la causa del fallecimiento o si es la evolución propia de su patología".

La jerarca admitió que "existen dificultades que desde hace un tiempo las estamos subsanando, de hecho existía una lista de espera cuando tomamos conocimiento", apuntó. Subrayó que existen problemas para "dar respuesta en tiempo y forma" a los resultados y análisis de las muestras. Momentáneamente ASSE activó un plan de contingencia para resolver los casos a nivel regional a través de los servicios ya dispuestos en Rivera y Paysandú y compró servicios en Salto. Sica señaló que se trataba de un paciente "portador de un cáncer de riñón, invadido con metástasis a nivel pulmonar, pleural y suprarrenal y que se había realizado una toma de muestra de anatomía patológica para confirmar a nivel pleural si la afectación que tenía era de carácter metastásico".

Larga espera.

Claudia Martins, también contó a El País la situación que atraviesa su mamá, Mirtha, a quien le diagnosticaron hace meses un nódulo en su mama izquierda. Desde julio que esperan los resultados de la biopsia realizada en su mama para constatar si tiene cáncer. "El médico me dijo que se había mandado a analizar la muestra a otro departamento (...) pero al averiguar, ni siquiera había salido de Artigas", explicó. Martins señaló que no solo hay pacientes que esperan por los resultados de las biopsias, sino que también hay quienes esperan por los resultados de los papanicolaou. Su tía, espera desde mayo los resultados de un PAP. "Ayer cuando la señora miraba el cuadernito con las esperas, estaba llenito, unas 80 había", señaló. Por otro lado, según contó a El País, hay mucha gente que se atiende en ASSE que tuvo que pagar un servicio particular para tener cuanto antes los resultados clínicos. La destercerización y la descentralización de servicios fueron algunos de los objetivos planteados por el nuevo directorio de ASSE al asumir este año. También la transparencia, control en el gasto y fortalecimiento de las auditorías. ASSE promueve entre otras cosas, los denominados cargos de alta dedicación para que cada vez más los médicos dediquen su trabajo en un solo centro de salud, priorizando una atención más centralizada, profunda e integral a los pacientes.

Las cifras.

En Uruguay se diagnostican unos 13.000 casos nuevos de cáncer al año, exceptuando el de piel sin melanoma que, por su difícil registro, no integra las estadísticas. Del total, más de 8.000 pacientes mueren por la enfermedad, según una investigación de Enrique Barrios y Mariela Garau que publicó en julio de 2017 la revista Anales de la Facultad de Medicina.

Las cifras, del Departamento de Métodos Cuantitativos y el Registro Nacional de Cáncer, revelan que Uruguay exhibe tasas de incidencia comparables al conjunto de los países desarrollados, pero tasas de mortalidad más elevadas y que lo acercan a los países subdesarrollados. En los países más desarrollados, se diagnostican 267 casos de cáncer cada 100 mil personas por año. En los menos desarrollados, en cambio, la incidencia cae a 148 cada 100 mil. Como Uruguay tiene una afectación de 298 cada 100 mil, entienden que su comportamiento es similar al primer mundo.

Evalúan convocar a ASSE a una comisión del Parlamento

El diputado del Partido Nacional oriundo de Artigas, Mario Ayala señaló a El País que evalúa convocar al directorio de ASSE a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ayala dijo que primero hablará con la familia del paciente para interiorizarse sobre la situación y que luego analizará qué hacer. "A mí me informaron que se había empezado a enviar las muestras pero no sé si realmente fue así. Voy a chequear esa información", señaló. El legislador añadió que "está claro que acá hubo una omisión de asistencia brutal, no quedan dudas. Una cosa es que no tengan patólogo, eso puede pasar, ¿pero que no manden las muestras a otros departamentos?", apuntó. La semana pasada, el diputado mantuvo un encuentro con parte del directorio de ASSE en el que se evaluó la situación. De todas maneras, a Ayala le quedan dudas sobre la situación. La falta de especialistas en el centro ya había sido denunciada al inicio de este mes por el diputado que presentó una denuncia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Ayala había señalado que hace "más de dos meses que no hay patólogo y cuentan con casi un centenar de muestras sin analizar de pacientes que se les han extirpado tumores u otras intervenciones de importancia, y esperan que sean analizadas sus biopsias para posteriormente seguir con un tratamiento adecuado". Por otro lado, denunció también una situación de atraso en los análisis de más de 1.800 papanicolaou

Tras la noticia, en ASSE se informó a El País que se dispondría de un llamado para dedicar un anatomopatólogo exclusivo para el centro de salud. Según ya había informado en el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, se están realizando gestiones para destinar nuevos recursos humanos al hospital como patólogos, psiquiatras y oftalmólogos. "Ya está el llamado, sabemos que hay posibilidad de que se presenten técnicos que están capacitados y que tienen interés en hacerlo, así que ese tema está encaminado", explicó.