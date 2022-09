ONG internacionales rechazan cambio a decreto de cigarrillos y enviarán carta a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Coalición América Saludable (CLAS), que reúne a más de 200 ONG del continente, y la organización Campaign for Tobacco-Free Kids expresaron su rechazo por el cambio en el decreto que regula las normas para la comercialización de cigarrillos en el país.

El CLAS manifestó preocupación porque el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sea uno de los candidatos a dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mientras que la Campaign for Tobacco-Free Kids instó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a revertir el “desacertado” decreto y cuestionó que bajo su administración el gobierno haya "antepuesto los intereses de la industria tabacalera a la salud los uruguayos".



Además, mañana varias organizaciones de la región enviarán una carta a Lacalle Pou. La misiva enfatizará en el tema de empaquetado neutro, según supo El País.

El comunicado del CLAS señala que “en Uruguay, desde la llegada de la nueva administración, se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como ser alimentación saludable y control de tabaco”.



El comunicado señala la modificación y el que “se retrasó la implementación” de la normativa del Etiquetado Frontal de Advertencias en alimentos, además de la aprobación de “la comercialización de productos de tabaco calentado, cuando estaban prohibidos en el país, y con la justificación de que era ‘proteger a la salud pública’”.

También apunta al decreto aprobado recientemente, que flexibiliza las normas para la comercialización de cigarrillos. Esta normativa “no solo afecta seriamente al empaquetado neutro de los productos del tabaco, sino que también va en contra de la presentación única por marca y viola tanto la prohibición de la publicidad como el artículo 5.3 del CMCT (Convenio Marco para el Control del Tabaco) de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.



“En este marco, y preocupados por la situación actual de las políticas de prevención de las enfermedades no transmisibles, las organizaciones miembros de la Coalición América Saludable instamos a que nuestra región no siga el ejemplo de retroceso en políticas públicas de salud, en contravención de los estándares interamericanos en materia de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y que, lamentablemente, está ocurriendo en Uruguay, país que fuera anteriormente líder en estos temas”, señala el texto.



“Teniendo todo esto en consideración, nos preocupa seriamente que el actual Ministro de Salud del Uruguay, el Dr. Salinas, sea uno de los candidatos a Director General de la Organización Panamericana de la Salud, elección a realizarse el día lunes 26 de septiembre del corriente año durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, cuando no solo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos”, asegura.

“Vemos con preocupación que un cargo tan importante en la promoción de las políticas públicas y de la protección del derecho a la salud de toda la región pueda quedar en manos de un candidato que no ha velado por la protección de la salud pública en su propio país”, sostiene.



En esta línea, el comunicado expresa que “estos retrocesos en políticas de prevención de Enfermedades No Transmisibles en Uruguay deberían ser una alarma para todos los países de América Latina”.

Por su parte, el comunicado de Campaign for Tobacco-Free Kids indica que el decreto del gobierno “permitirá a la industria tabacalera socavar la histórica política de empaquetado neutro -o genérico- del país”. “La decisión del gobierno de Uruguay es una capitulación ante la industria tabacalera, un revés para el liderazgo mundial del país en el control del tabaco y una pérdida para la salud de las personas de Uruguay”, añade.



También asegura que “la reciente decisión de Uruguay de socavar años de progreso en la reducción de las tasas de tabaquismo es particularmente alarmante dado que el país ha sido durante mucho tiempo un líder mundial en la lucha contra el consumo de tabaco”.



“En 2010, Uruguay se convirtió en el centro de atención mundial cuando el país fue demandado por la compañía tabacalera multinacional más grande del mundo, Philip Morris International, en un esfuerzo por intimidar al país para que no implementara medidas estrictas de control del tabaco. En lugar de retroceder, Uruguay defendió sus leyes y logró vencer a Philip Morris en lo que se convirtió en un caso histórico”, expresa.

“Sin embargo, bajo la administración de Lacalle Pou, el gobierno ha antepuesto los intereses de la industria tabacalera a la salud los uruguayos y las uruguayas. De hecho el presidente admitió públicamente que el cambio en la regulación se realizó por un pedido de la industria tabacalera. Y esta no es la primera vez que este gobierno le da a la industria tabacalera exactamente lo que quiere. Antes de la decisión sobre el empaquetado neutro, se revocó una regulación que prohibía la comercialización de productos de tabaco calentado como IQOS y Glo”, destaca el texto.



“Campaign for Tobacco-Free Kids insta al presidente Lacalle Pou a revertir este decreto desacertado. Ahora más que nunca, el gobierno de Uruguay necesita redoblar su compromiso con la salud pública, no abrir la puerta a que las empresas tabacaleras comercialicen sus productos mortales y atraigan a nuevas personas a hacerse adictas de por vida. El consumo de tabaco es la principal causa mundial de muerte prevenible y mata a más de 8 millones de personas en todo el mundo cada año. El mundo necesita líderes con disposición para enfrentarse a las grandes tabacaleras, no para ceder ante sus intereses”, concluye el texto.