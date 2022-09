Lacalle Pou admitió que cambio de decreto sobre cigarrillos fue un pedido de Monte Paz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo este martes que el nuevo decreto del Ministerio de Industria que modificó la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez fue un pedido que hizo la tabacalera Monte Paz. La nueva redacción permite, entre varios puntos, la venta de cajilla blanda y el uso de distintos elementos distintivos en los cigarrillos.

Consultado sobre si podría haber una reducción del precio, respondió: "Ahí no me meto. Yo no voy a intervenir en el precio de los cigarros, lo que sí... otra cosa que les quiero decir, me preguntaba alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché: 'esto es para favorecer a la empresa Monte Paz'. ¡No, si me lo pidió una fábrica de chicles! Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Monte Paz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Monte Paz".



"Ahora, ¿alguien se cree que a nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, es una falta de respeto. A veces lo que pasa que se ve que algunos actuarían de esa manera, yo no, y creo que lo he demostrado. Entonces, las críticas, bienvenidas, las faltas de respeto y adjudicar intenciones, me parece que no corresponde", enfatizó.

Lacalle Pou fue consultado en rueda de prensa sobre si considera un mensaje contradictorio dicho decreto, tomando en cuenta el juicio que enfrentó al Estado uruguayo con la tabacalera Philip Morris, y el decrecimiento en la cantidad de fumadores que ha implicado el cambio de política de años atrás.



"Para nada. En estos días he escuchado una cantidad de disparates enorme. Capaz que por aquello de la acción-reacción, del combate político constante hacia el Gobierno, lo entiendo, están en todo su derecho", comenzó respondiendo esta mañana en rueda de prensa en Soriano.

No obstante, aclaró que "cuando se dice que este decreto atenta contra la salud, contra la campaña antitabaco -que obviamente no es cierto- si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se oponen a este decreto están defendiendo a los contrabandistas, y están atacando a las fuentes de trabajo uruguayas. Podría decir eso, (pero) no lo pienso y no lo digo".



"No subestimemos a la opinión pública, que una cajilla para competir contra el Eco, contra el 51 y otras marcas de cigarros que vienen de contrabando, que ustedes lo ven en Palo Solo (localidad de Soriano); y la gente que trabaja acá en Uruguay lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. ¿O estamos estimulando a que se fume? No, al revés, va a seguir la misma publicidad en contra, la misma cajilla, no hay que ser tan básico", agregó.



"Entiendo la reacción de pegar a todo lo que se mueva, lo entiendo, pero vamos a usar argumentos lógicos", apuntó el mandatario.