Manini espera que cambio en decreto sobre cigarrillos no afecte candidatura de Salinas a OPS

Tras una reunión mantenida este miércoles en la sede del Partido Nacional con las autoridades de esa colectividad, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que espera que el cambio en el decreto antitabaco no perjudique la candidatura a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del ministro de Salud, Daniel Salinas.

"Es una medida administrativa que, en definitiva, nada cambia en cuanto a la actitud del gobierno uruguayo contra el consumo de tabaco", agregó.



Además, dijo que no analizó profundamente el nuevo decreto y remarcó: "Nos estamos acostumbrando a ver las cosas laterales y secundarias, y no a la esencia del tema".



Para Manini el "tipo de cajilla" no es principal ni atenta contra la política antitabaco "que ya es tradicional en Uruguay".

Por su parte, en referencia a los cambios en el decreto, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que cuando se trata de políticas de Estado siempre se consulta a todas las partes y apuntó que "no se puede salir a ensuciar el posicionamiento del Poder Ejecutivo y del presidente con cosas que no se condicen con la realidad".



El encuentro se enmarcó en la convocatoria de Cabildo Abierto a un "ámbito multipartidario sobre políticas de larga duración". Al salir de la reunión, Manini señaló que van a hacer una ronda por todos los partidos políticos y esperan que en las próximas semanas haya un cronograma de reuniones para que se instale ese ámbito.



Los cabildantes fueron recibidos por el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, por el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, y los diputados Armando Castaingdebat, y Sebastián Andújar.