Ómicron, vacunas anticovid y disparada de casos: cómo termina Uruguay el 2021 en ocho datos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los casos de coronavirus por día volvieron a dispararse en las últimas semanas en Uruguay. Según indicó el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, la llegada de la variante ómicron del COVID-19 podría estar asociada a la escalada de contagios diarios. ¿Cuál es el panorama actual del país?

Si se tiene en cuenta la cantidad de contagios por día, la situación se asemeja a la de hace seis meses. El 31 de diciembre de 2021 el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó 1.725 contagios nuevos, la cifra fue la más alta desde el 24 de junio de ese año, cuando se informaron 1.770 casos nuevos.



Sin embargo, la situación epidemiológica del país no es la misma. Al 31 de diciembre de 2021, Uruguay aplicó un total de 6.963.557 dosis de vacunas anticovid. Hasta ese día, se habían suministrado 2.767.523 primeras dosis, 2.674.704 segundas dosis y 1.521.330 dosis de refuerzo. En cambio, la cifra de segundas dosis el 24 de junio era de 1.517.986 y de primeras dosis 2.184.961.

Tal como indica la evidencia científica, las vacunas no son 100% efectivas en detener los contagios, pero sí en disminuir el riesgo de internación y muerte. Mientras que en los últimos días de junio la cantidad de muertes diarias por coronavirus rondaba en 29 diarios, esta semana no hubo más de dos muertes por día a raíz de la enfermedad.



El vínculo de la vacunación y los internados en CTI

Julio Pontent, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) informó el jueves que de los 23 internados en CTI por el virus, solo cuatro tenían dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, los 19 restantes no tenían esquema de vacunación completo.



Sin embargo, para Pontet es desacertado decir que el 17% de los internados están vacunados. Para él, si bien no es una frase falsa, sí “distorsiona la realidad” ya que “afecta la racionalidad de nuestro juicio sobre la efectividad vacunal”. En tanto, el secretario de la sociedad, Luis Núñez, expresó que quienes debieron ser internados con dos dosis presentaron “cuadros menos graves” que quienes no tenían completo el esquema de vacunación.

Si bien los datos crecieron en los últimos días, los números en el CTI se mantuvieron estables. Y es que de acuerdo al ministro de Salud Pública, “lo único que mejora la performance frente a la variante ómicron es una tercera dosis”.

Los expertos están de acuerdo en que estar vacunado es fundamental para prevenir la enfermedad grave que puede generar ómicron. Además, un estudio científico de la Universidad de Hong Kong, sostiene que la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 aporta niveles de anticuerpos neutralizantes que son suficientes para disminuir el riesgo de contagio por la variante confirmada ayer en Uruguay.



Al 31 de diciembre, el 75,49% de la población tiene el esquema completo de vacunación, es decir, dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y aproximadamente el 56% de ellos se dio la tercera dosis.



Estas cifras permiten que el aumento de casos no conlleve a un exponencial aumento de internados en CTI.



El 29 de diciembre, por ejemplo, se informaron 1.417 casos nuevos de coronavirus y 5.923 activos, mientras que la cifra de internados fue de 23 personas. Si se compara con el 25 de junio, que se informaron 1.614 casos nuevos, los internados en CTI eran 344.



Activos al día de hoy

El 31 de diciembre el Sinae informó que había 8.252 casos activos de coronavirus, la cifra máxima desde el 9 de julio de 2021 cuando se informó que 8.442 personas estaban transitando la enfermedad.

La cifra de casos activos ha aumentado diariamente desde el 13 de diciembre. Previo a la confirmación de la llegada de la variante ómicron a Uruguay, científicos y autoridades ya sospechaban que estaba presente en el país debido a la disparada de casos.



Según la información del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, a partir de 311 muestras positivas analizadas, se detectó la ómicron en 44. Estas muestras fueron recibidas para la secuenciación genómica entre el 20 y el 23 de diciembre. Sin embargo, consideran posible que la ómicron incluso ya estuviera circulando en el país antes de esas fechas, ya que una de las 44 muestras pertenece a un paciente que se hisopó el 14 de diciembre y no tiene antecedentes de viaje. Es decir, un día después de que comenzaron a aumentar diariamente los casos activos.



Testeo: aumenta pese a la nueva estrategia



El aumento de casos de las últimas semanas también se tradujo en más test. De hecho, la cantidad de exámenes para detectar la enfermedad realizados el 31 de diciembre de 2021, 21.321 test, fue la más alta desde el 11 de junio de este año, cuando se realizaron 21.409 pruebas.



Cabe aclarar que la estrategia de testeo ha cambiado en los últimos meses. Por disposición del MSP, aquellas personas que tengan tres dosis de la vacuna y sean asintomáticas ya no deben testearse tras estar en contacto con una persona positiva de COVID-19. Sí deben hacerlo aquellos que convivan con otra persona contagiada.



Pese al aumento de test, la positividad sigue siendo más baja que a mitad de año. Mientras que el 18 de junio la cantidad de positivos del total de test fue ​​14,05%, el 29 de diciembre la positividad fue 7,46%.