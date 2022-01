Ola de ómicron enciende alerta en pediatras por síndrome postcovid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al igual que lo sucedido con la población en general, en las últimas semanas las consultas por coronavirus en niños han aumentado. Si bien la mayoría de las veces no hay complicaciones, preocupa a los pediatras que una vez finalizada la ola de ómicron comiencen a aparecer más casos de síndrome postcovid.

Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Púbica, correspondiente al 2 de enero, hay 1.082 niños y adolescentes (menores de 15 años) con covid-19. Desde que se inició la pandemia fueron 63.912 los infectados, 552 requirieron internación y 83 estuvieron en cuidados intensivos, dijo a EL País la titular del Programa Niñez del MSP, Alicia Fernández.



“Hay un crecimiento de casos en niños y eso es lo esperable porque aumentó la circulación del virus. Antes decíamos que no contagiaban y ahora sabemos que son capaces de contagiar y que los contagien”, explicó Fernández. En ese marco, enfatizó que los especialistas coinciden en la importancia de vacunar para llegar al inicio de clases en mejores condiciones. Según dijo, las vacunas “son seguras y efectivas”. Y agregó: “Todos los pediatras el mensaje que están dando es pongan el brazo y vacúnense”.

En paralelo a la campaña de vacunación, iniciada el pasado miércoles, los especialistas están alertas ante los efectos que pueda dejar ómicron. El director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Álvaro Galiana, explicó a El País que “estamos recién en el pico de ola” y el postcovid (síndrome inflamatorio multisistémico) es un fenómeno que ocurre dentro 15 a 20 días después de haber tenido la enfermedad.



El síndrome postcovid se define como una enfermedad febril, con malestar general, dificultad respiratoria, erupción cutánea, ojos rojos, labios rojos y en algunos casos hasta compromiso cardíaco. Esto motiva muchas veces la internación en sala o en cuidados intensivos y el tratamiento con corticoides.



Galiana indicó que para desarrollar la patología no se requiere haber tenido el coronavirus de forma severa, incluso la infección puede haber transcurrido asintomática. Según dijo, se trata de un cuadro “poco frecuente” -en relación a los niños que contraen el virus- pero no deja de colocar en alerta a los pediatras. “El punto que nos preocupa siempre es que cuando hay mucha cantidad de afectados (por el covid), las posibilidades aumentan”, explicó Galiana.

El director del Pereira añadió que los pediatras están “específicamente atentos a estos cuadros” porque saben que “estamos ante una situación de cantidad importante de casos de covid en niños” y no se conoce cuál es el vínculo de esta nueva cepa con el síndrome postcovid.



Hasta ahora la experiencia disponible se relaciona a las variantes p1 y delta, ya que para ómicron no hay reportes escritos en el mundo vinculados al síndrome inflamatorio multisistémico. “Uno siempre tiene el temor y estamos previendo la peor situación y la más grave, pero no sabemos nada todavía”, acotó sobre la relación entre la variante y el síndrome postcovid.



La catedrática de Pediatría Catalina Pírez consideró que actualmente “las consultas de niños infectados son muchas, de todas las edades”, pero valoró como “muy bueno” el ritmo de vacunación.

Según explicó, luego de que finalice la ola de ómicron la atención estará puesta en el síndrome postcovid. “El año pasado tuvimos 50 casos o sea que son muchos, porque para nuestro país es bastante, ahora hay que esperar un mes para ver si ocurren o no”, explicó.



Pírez reconoció que es un elemento de “preocupación” por lo que pasó en 2021, cuando después de las dos olas, “se agolparon los casos”. De los 50 afectados, alrededor de 10 fueron enfermos severos graves y revirtieron su cuadro con medicación basada en corticoides. Además, dijo que los niños que se vacunan no tienen esta complicación, de acuerdo a trabajos académicos provenientes de Estados Unidos, por lo que opinó “es una razón más” para hacerlo.



A su vez, el pediatra Gabriel Peluffo señaló a El País que la ola de ómicron se extendió a las familias y como tal también afecta a los niños, cuyos casos habían descendido a fines del año pasado por el inicio de las vacaciones. Sobre el síndrome postcovid subrayó, que en función de lo que ocurrió con la ola anterior, hay una expectativa de que “haya un gran volumen de niños afectados”. “No sabemos qué puede pasar, se puede dar casi simultáneamente con la infección, pero lo más probable es que se produzca semanas o meses después”, precisó. “Nos preocupa a todos, porque lo que estamos pasando es una ola más grande que la anterior, es más masiva, aunque el curso de la infección en la mayoría de los casos es benigno”. Peluffo añadió que cuando esto sucede siempre algún paciente le puede afectar más el virus, ya sea desarrollando el síndrome inflamatorio o el long covid, asociado a la persistencia de síntomas como el decaimiento o tos.