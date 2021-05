Nuevo récord de casos de COVID-19 en Uruguay: sepa cuáles son las razones del aumento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de varios días con cierta estabilidad en la cantidad de contagios diarios de COVID-19, ayer el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) reportó un récord de 4.604 casos nuevos, similar a los 4.581 producidos el jueves. A partir de estos números las autoridades se cuestionan por estas horas a qué se debe el aumento exponencial en los contagios y son varias las teorías hasta el momento.

La vacunación aún parece no tener un rol protagónico en los casos y en el Ministerio de Salud Pública (MSP) entienden que es “normal” que todavía no se refleje, porque no es lo suficientemente significativo el porcentaje de personas que están completamente inmunizadas.

Pero, ¿por qué aumentaron los contagios de coronavirus? La pregunta tiene más de una respuesta. Andrés Ferragut, ingeniero e investigador en matemática aplicada de la Universidad ORT e integrante del área de modelos y datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), entiende que existe un aumento “leve” del número de los infectados.



El investigador dijo a El País que “sin un esfuerzo de control fuerte no se puede bajar (la cifra de contagiados)” dado que “la propia tendencia de la epidemia es a subir”.

Ferragut se aferra a la hipótesis de que “quizás, lo que hacíamos antes, no esté alcanzando”, en referencia al ingreso al país de la variante brasileña P1 que “puede ser más contagiosa y se ha vuelto dominante”.



El integrante del GACH entiende que aún “hay campo para que la epidemia se expanda”, y si bien “el ritmo de vacunación es bueno, sigue habiendo un alto porcentaje de población susceptible”.



Movilidad.

Por su parte, el ministro Daniel Salinas dijo este viernes que la cantidad de casos de los últimos días se vincula con el Día de la Madre, que se celebró hace dos fines de semana. Salinas dijo que así lo explica la División de Epidemiología del MSP. Además, los epidemiólogos constataron que la mayoría de los brotes de la última semana se dieron a partir de contagios intrafamiliares en todos los departamentos.

El País informó este martes que en lo que va de mayo se produjo un aumento significativo de la movilidad en todo el país, con un promedio total que implica aproximadamente un 10% más que en abril. Así lo confirmó el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) de COVID-19 de la Udelar en su última actualización.

En este sentido, la dirección de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) también observó esta semana un aumento en la movilidad, a pesar de utilizar metodologías diferentes a las del Guiad. Según la comuna, el tránsito vehicular en la capital hoy es solamente un 10% menos que antes de que se declarara la emergencia sanitaria, en marzo de 2020.

Una persona camina por el Centro de Montevideo usando tapabocas. Foto: Estefanía Leal (Archivo)

Tanto los datos del Guiad como los de la intendencia confirman que el pico en la movilidad ocurrió el domingo 9 de mayo con el Día de la Madre. El GACH había emitido en ese entonces una serie de recomendaciones que solicitaban a la población permanecer en su burbuja y no realizar salidas de hogares residenciales “por el alto riesgo de contagios intrafamiliares”.



A pesar de la explicación de Salinas, Lacalle dijo ayer que no le “cierra del todo” que el aumento exponencial de casos se deba únicamente a los festejos del 9 de mayo. “Estoy escuchando muchas explicaciones”, señaló el mandatario.



Al referirse a los 4.581 casos del jueves, el presidente dijo que estos podrían estar vinculados a que se realizaron 21.201 tests, un número que supera el promedio de hisopados que se venían registrando. Sin embargo, ayer se hicieron menos tests (17.608) y se confirmaron más casos positivos (4.604).

Situación en CTI.

El foco del gobierno hoy parece estar más en el número de hospitalizaciones y fallecidos que en los casos diarios, porque en lo primero es donde se verá antes el efecto de la vacunación.



Según el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, el hecho de que hoy haya “casos diarios tan altos significa que en ocho o 10 días” un porcentaje de estos “va a ingresar a terapia intensiva” y lo hará “en porcentajes históricos”.

Sala de CTI. Foto: Archivo El País

La semana pasada la SUMI emitió en sus redes sociales una serie de datos que daban cuenta de un descenso en el promedio de ingresos a CTI y en los fallecimientos. Según Pontet, hoy la tendencia a la baja “desapareció”, no solo por el aumento en los casos diarios de los últimos dos días, sino también porque ha aumentado el ingreso de pacientes a cuidados intensivos.



En cuanto al rol de la vacunación en las hospitalizaciones, Pontet dijo que “todavía es temprano” para ver el descenso y que eso se comenzará a notar con el 40% de las personas vacunadas y acá “todavía nos falta para lograr eso”.

Luis Núñez, secretario de la SUMI e integrante de la mesa coordinadora de cuidados críticos, dijo que hay “menos ingresos de gente añosa” y “ una baja hacia los grupos más jóvenes”. Núñez cree que puede deberse a que “muchos no están vacunados” y que “la mayoría se enfermó con la variante P1”. “Entonces, con más movilidad es lógico que ahora ingresen más jóvenes”, concluyó.