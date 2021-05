Récord de casos: "Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones", dijo Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al récord de casos nuevos que se registró en la jornada de ayer y que se dio a conocer a través del informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). "Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones", indicó el mandatario en rueda de prensa durante una visita a Treinta y Tres.

"No soy especialista en el tema", recordó el jerarca y detalló algunos de los motivos que justificarían la cifra de 4.581 casos nuevos. "Porque se hicieron más test", por ejemplo, expresó y recordó que ayer se realizaron 21.201 hisopados, una cifra superior a la que se estaba realizando en promedio.



"Si eso es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos", dijo.



"Después entra la explicación —que no sé si me cierra del todo, debería tener más elementos— de que hace tantos días se hicieron tantas actividades y por ende el salto de los casos", indicó en referencia a la explicación del ministro de Salud, Daniel Salinas, de que el aumento se debió a los contactos y el incremento de la movilidad que se registró por el Día de la Madre.



El presidente prefirió no afirmar ese dato ya que, indicó, no tiene "elementos de juicio para ser contundente". "Lo que sí observé ayer es que si bien hay un aumento de casos, no hubo un aumento en el tratamiento intensivo, que sigue bajando semanalmente, y tampoco hubo un salto en los fallecidos".



Con respecto al regreso de las actividades físicas que conllevan la apertura de gimnasios, clubes y afines, Lacalle Pou indicó que entiende los cuestionamientos que se hacen desde otros sectores que al momento no pueden trabajar.



"Surgen preguntas, yo las entiendo. Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen por qué si los gimnasios y no los espectáculos culturales", dijo.



Respecto a este punto, el jefe de Estado aseguró que "no hay una discrecionalidad total" y que, en cambio, "hay una valoración que trata de ser justa, que como toda acción humana tiene un porcentaje de injusto".



"Estamos tratando de volver a determinadas actividades que de alguna manera la gente las practica. La idea es ir abriendo en la medida que avance la vacunación, la inmunización", aseveró.

Vuelta a clases

Durante su visita a Treinta y Tres el presidente realizó un recorrido por un liceo del departamento y habló respecto a la vuelta a la presencialidad en las escuelas.



"La semana que viene van a tener noticias (sobre) si hay otros retornos", indicó el mandatario que viajó con el objetivo de participar de la inauguración de un destacamento de Bomberos, que también operará para Cerro Largo.



Este viernes El País informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) todavía no habilitó el paso para habilitar el regreso de algunos alumnos a la presencialidad, que en principio estaba pensado para el lunes 24, y pidió que haya una semana de suspenso para la evaluación de la marcha epidemiológica.



En la ANEP esperan que el próximo miércoles, el mismo día en que habrá sesión del Consejo Directivo Central, pueda anunciarse el retorno de los escolares de primer ciclo que restan por volver a las aulas en Montevideo y Canelones. La intención es que, si el MSP habilita, ese regreso se concrete el lunes 31 de mayo.