NosCuidamosEntreTodos alcanzó los US$ 4 millones y comprarán 15 ambulancias de CTI para ASSE

#NosCuidamosEntreTodos, un grupo de 140 empresas que dona fondos para apoyar el esfuerzo del sistema de salud ante la llegada del coronavirus a Uruguay, alcanzó los US$ 4 millones y comprarán 15 ambulancias de CTI para ASSE. Además, por medio de una donación, entregarán 100.000 mascarillas que serán entregadas al Hospital Español.

Las ambulancias serán destinadas especialmente a los hospitales del interior del país para permitir la derivación de pacientes.

"La experiencia combinada de las empresas y sus redes de conctactos internacionales nos esta permitiendo lograr una velocidad sorprendente en las compras en un momento muy especial en todo el mundo. Haber conseguido estas 15 ambulancias con un equipo tan sofisticado en menos de dos semanas es todo un ejemplo de cooperación entre el estado y el sector privado", manifestó Alejandro Curcio, del equipo de adquisiciones de la campaña.

Las mascarillas, en tanto, fueron una donación de Tienda Inglesa.

Juan Sarubbi, del equipo de donaciones de la campaña, dijo: "Estas mascarillas van permitir asegurar que el personal de salud tenga las medidas de protección recomendadas. Esta donación se suma a otras en especias como alimentos e insumos con los que varias empresas vienen colaborando".

#NosCuidamosEntreTodos aclaró que, a 20 días de haberse lanzado la campaña, concretó la compra y organizó la logística para entegar al MSP (Ministerio de Salud Pública) de:



- 30.000 kits de diagnóstico ambulatorio para el virus COVID 19 similar a la de una prueba de insulina: se hace una pequeña punción en la yema el dedo, y en 15 segundos determina, con 97% de precisión, si la persona está infectada



- 1.000 test de diagnósticos de ATGEN de industria nacional con el modelo de drive thru



- 25.000 prendas de seguridad para personal médico fabricadas por más de 50 costureras que estaban desempleadas.



- 100 respiradores mecánicos



- 100 monitores para camas de CTI



- 15 ambulancias 0Km con CTI marcas Hyundai y Renault



- 100.000 mascarillas N95



Además, se realizó una donación de USD 30.000 a la Cruz Roja para la compra de productos de higiene y limpieza para los hogares de ancianos.



Se están acordando con los diversos proveedores internacionales el pronto envío a Uruguay de los insumos adquiridos. Todas las donaciones están siendo gestionados por una comisión integrada por las empresas patrocinadoras que cuenta con la auditoría de CPA Ferrere.



¿Cómo colaborar?

- RedPagos – Cuenta 72405



- Abitab – Cuenta 109376



- Medios digitales: colectate.com.uy/noscuidamosentretodos / redtickets.uy / tiendamia.com/noscuidamosentretodos



Por consultas: [email protected]

Empresas patrocinantes

- Black Sponsor: Altius Group, UPM, Chateau Group, Grupo Via Central, TATA



- Platinum Sponsors: Zeinal Hnos., Eduardo C. Alvarez Construcciones, John y María Pfeffer, Consorcio de Productores de Carne del Litoral.



- Gold Sponsors: Curcio Capital, Montes del Plata, International College, CSI Ingenieros, Ciemsa, Cristal (Vessena S.A.), Fidocar, Rotunda, Seguros SURA, Tienda Inglesa, COFUSA, Grupo Santa Rosa, Basf, San Roque, Nolver, Myrin SA, Corporación Navios SA, Frigorífico Modelo, Polo del Oeste, Paycueros, Arnaldo C Castro.



- Silver Sponsors: Torrevieja, Xion (Joacamar S.A.), Silver Cap, Saman, HSBC, Aguada Park, Zona Franca-Parque de las Ciencias, Megalabs, Aeropuerto de Carrasco, Divino, Gomez Platero Arquitectos, Zonamérica,The Local, Crufi, Soho, ProCapital, Plaza Rural, Afap Sura, Mosca, Droguería Uruguay, Piso 40, Roche, Monaco Calzados, Gonzalez Conde, Andritz, Emedical Group, Grupo Fernandez, Deceleste, Coca Cola, Grupo Maccio, Punta Ballena, Colegio Médico, Transportes Cambrey / Cambre Pose, Candysur, Schneck, Colier, Adria, Flia Merlo Manoukian, IRONHIDE GAMES, Creditel, Crédito de la Casa, Pantalla Uruguay, Grupo Parisien, Malteria Oriental, Estudio Damiani, Erro, Logifor, Créditoamigo, Cofco Internacional, Acodike, Baldivia, Agroterra, Olivares Santa Laura, Urufarma, Costa Oriental, Multicar.



- Bronze Sponsors: Apiter, PedidosYa, Ferrere, Inswitch, Rener Proyectos y Construcciones, Sarubbi, TiendaMía, Loog, Nana Lavagna, Diego Centro Mayorista, Fortylex, Icu-Vita, Guyer & Regules, Siñeriz, Maderas de Brasil, Nodus, Nobilis, Pimod, Fynn Capital, Montevideo Shopping, Portones Shopping, Terminal y Shopping Tres Cruces, Nuevocentro Shopping, Estudio Luis E. Lecueder, WTC Free Zone, Centenario, Pagnifique, Mosca & Cía, ALAN, Werba, DDC desarrollos, Ingener, Bordonix, Camara de Comercio de Productos Agroquimico, Farmared, Asfalkote, Otis, Angra Free Shop, Asociación Free Shop Rivera, Agromotora Flores SA, Efa laboratiorios, Antil SA, Paleo Transportes, Tornometal, Cristian Brother gen 69.



- Apoyan: Darnel, SEG Ingenieros, DeArcos, Agro Oritental, Alternativas Sustentables, Publicis Impetu, Improfit, Fadox, Clean IN, Estudio Cervieri Monsuárez, YPO Uruguay, Romy, Sellanes Logística y Transporte, Szabo, Teleshopping, Automatismos Roma, Aerocarga DHL, Unidos Servicio de Acompañante.



- Media Partners: Canal 4, Canal 10, La Tele, VTV, RadioCero, MonteCarlo, Magnolio Group, Radio Carve, Radio Universal, Impulso Creativo, Búsqueda, Revista Galeria, El País y el El Observador.