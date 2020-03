Una reunión virtual entre 23 empresarios desató campaña para donar insumos médicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes 17 de marzo por la tarde, 23 empresarios se reunieron en una llamada virtual para estudiar la forma de colaborar en la lucha por frenar el avance del coronavirus o ayudar a paliar sus efectos colaterales.

De esa reunión participó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, quien dio los lineamientos sobre las necesidades del gobierno: kits y tests de diagnóstico, indumentaria y respiradores. Esa misma noche se conformó el grupo de trabajo que buscaría reunir US$ 3 millones para adquirir los insumos necesarios. A las 48 horas ya tenían US$ 1 millón y el miércoles (al cierre de esta edición) la cifra superaba los US$ 2 millones, indicó Rolando Rozenblum, responsable de la adquisición de los equipos.

Rozenblum, director del International College de Punta del Este, es uno de los 26 integrantes el capítulo uruguayo de YPO, organización mundial de líderes integrada por más de 29.000 directores ejecutivos y presidentes de compañías de 130 países.

De la reunión surgió un equipo de ocho personas, liderado por Mauricio Levitin (Península Investment Group) y Martín Naor (CEO de Bankingly) detrás del proyecto bajo el slogan #NosCuidamosEntreTodos, integrado por más de 50 empresas.

La consigna es que duplicarán cada donación que reciban, ya sea de personas como empresas, y el manejo de estos fondos está auditado por CPA/Ferrere.

Las donaciones se reciben por redes de pago y también por medios digitales como Colectate, Redtickets y Tiendamía y el plan del grupo es alcanzar los US$ 3 millones a fines de marzo. Han recibido desde $ 1.000 de individuos hasta US$ 200.000 de una empresa, comentó Rozenblum. Además, para garantizar la compra, todas se validan por ASSE, el Sinae y MSP, explicó.

Con la recaudación de US$ 2 millones, el martes se confirmó la primera adquisición y donación de 1.000 tests de diagnóstico para el virus COVID-19 que elabora la empresa uruguaya AT Gen. Pertenecen al sistema drive thru similares a los utilizados en Corea con un 99% de precisión.

Además, ya se confirmó la compra de 30.000 kits de diagnóstico ambulatorio para el virus COVID-19, que funcionan de manera similar a una prueba de insulina: se hace una pequeña punción en la yema el dedo, y en 15 segundos determina con precisión de 97%. Los kits llegarán la próxima semana desde China.

Se entregarán también 25.000 prendas de seguridad para personal médico entre cubre túnica y mamelucos. Esta indumentaria está destinada al Hospital Español, el «Hospital de coronavirus» ya que centrará los casos de esta enfermedad.

Se decidió además que la confección se haga en Uruguay, en una textil local como forma además de «dar oportunidad y brindar trabajo a uruguayos». «Decidimos comprar las telas en Uruguay y que sean fabricadas por un grupo de 40 costureras que se encontraban desempleadas», remarcó Naor. La producción se hará en tres tandas semanales de unas 7.500 unidades cada una y, en caso de ser necesario, se extenderá la producción. La primera ya estará lista la próxima semana.

Finalmente, el miércoles por la noche cerraron el acuerdo con una empresa china para importar 100 respiradores, cuya llegada a Uruguay no está confirmada aún. «Teníamos cerrada la compra el lunes por la noche pero el martes en la mañana nos despertamos con el pedido cancelado, Trump había comprado todo», comentó Rozenblum.