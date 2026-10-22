“No hubo ningún tipo de avalancha”: docena de personas recibieron eutanasia a seis meses de activación de la ley

Una docena de personas de todo el país accedieron a la eutanasia a través de la ley de “muerte digna” (20.431), aprobada hace un año, indicaron a El País fuentes de la Comisión Honoraria de Revisión, prevista en la normativa, que trabaja en un informe anual de los procedimientos.

Entre quienes solicitaron acceder a la eutanasia, de diferentes edades, la mitad eran pacientes oncológicos, y la otra parte pacientes neurológicos degenerativos, agregaron informantes de la comisión, que analizó parte de la docena de casos.

Transcurrieron dos reuniones de la comisión citada, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Colegio Médico del Uruguay (CMU), de la Universidad de la República (Udelar), y de la Institución Nacional de los Derechos Humanos (Inddhh).

En ese ámbito se revisan los casos en los que se cumplió con la eutanasia y se cuenta con el certificado de defunción por esta causa, no las solicitudes. La comisión analiza que se hayan cumplido con los plazos y las garantías del paciente previstas en la normativa.

En el relevamiento de una parte de los casos, pacientes con cánceres y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no se reportaron incumplimientos, tanto en los tiempos de espera como en el procedimiento de eutanasia, y se incluyeron detalles de cada paso, agregaron.

La docena de casos fueron tanto en prestadores públicos y privados, como en Montevideo y el interior del país, añadieron las fuentes. El primer procedimiento ocurrió el 22 de mayo en el Hospital Policial, a una mujer de 69 años, con una etapa terminal de cáncer de páncreas.

La ley 20.431, aprobada el 15 de octubre de 2025, convirtió a Uruguay en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Hace seis meses, dentro del plazo establecido, el gobierno reglamentó la normativa, y desde entonces se activaron los procedimientos

Pueden acceder a la eutanasia personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para el acto eutanásico, solo para uruguayos o extranjeros que acrediten residencia, se valorará la opinión de un primer y segundo médico, y frente a diferencias, se pasará a una junta médica de tres integrantes.

“No hubo ningún tipo de avalancha”

“Poco más de 10 personas han tenido la libertad de elegir la muerte asistida a través de la eutanasia”, dijo a El País el diputado frentista Federico Preve, uno de los impulsores de la ley, que la calificó como “súper garantista”, lo mismo que su reglamentación e implementación.

“Con los seis meses de implementación de la ley, no hubo ningún tipo de avalancha”, tanto de actos eutanásicos como de objeciones de conciencia, afirmó el también neurólogo. “Hubo algunas solicitudes, muchas rechazadas, otras aceptadas, en el interior y Montevideo”, añadió.

El diputado sostuvo que de acuerdo a la información que recibió, “todos los procesos se han dado con seguridad”, y que “se están cumpliendo” con los tiempos y las garantías previstas en la normativa, que reguló todo el procedimiento, desde la solicitud hasta el acto eutanásico.

Preve añadió que la cifra de casos de eutanasia reportados hasta ahora es “muy baja”, en relación a la cantidad de pacientes oncológicos, con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, y comorbilidades múltiples que podrían solicitar el procedimiento.

“Vamos a tener un proceso de varios años de un incremento paulatino hasta que se llegue a una meseta, como sucedió en otros países”, acotó el diputado. El proceso, dijo, será “a la uruguaya: despacio, pero con garantías para todas las partes”.

Colectivos

“Los que vaticinaban que iba a ser una avalancha de muertes, presiones y limitaciones a cuidados paliativos, nada de eso tuvo lugar, sino todo lo contrario”, indicó a El País Florencia Salgueiro, vocera de Empatía Uruguay, que impulsó la ley 20.431.

En la implementación de la ley han notado “obstáculos inesperados”, en referencia a que si el primer médico que ve el paciente “no registra” la solicitud, no empiezan a correr los plazos previstos en la ley.

También criticó que en un pedido de eutanasia, que no prosperó, el prestador del paciente “cuestionó” la salud mental del solicitante. Tras lo cual pidió a un juez que interviniera, quien pidió un peritaje pisquiatrico. “Nunca se debió llegar a la Justicia porque no era necesario”, dijo Salgueiro.

Además señaló que han recibido casos de médicos que en las juntas médicas “dicen siempre que no”, pese a no manifestarse como objetores de conciencia. “Si en tus convicciones filosóficas está que la eutanasia es poco ética, deberías objetar y excusarte. No participar, y decir que no todas las veces”, añadió.

El País intentó, sin éxito, ubicar a referentes del colectivo Prudencia Uruguay, contrario a la ley, para consultar sobre cómo observan la marcha de la aplicación actual de la ley de eutanasia.

Proyecto de Bordaberry en Comisión de Salud Pública

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó este mes un proyecto de ley para cambiar la ley de eutanasia (20.431), con citas del papa León XIV, que se espera arribe a Uruguay en dos semanas, así como de los expresidentes Tabaré Vázquez y José Batlle y Ordóñez.

Bordaberry propuso que el médico actuante le ofrezca al paciente que busca la eutanasia, en forma “efectiva e inmediata”, los cuidados paliativos (Ley 20.179), que serán “sin costo” para el usuario, tal como informó El País.

La ley de eutanasia plantea en su artículo cuarto que el médico actuante “le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificará que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme”.

“La experiencia muestra que informar no alcanza. Una cosa es que alguien le diga a una persona que existen los cuidados paliativos; otra muy distinta es que se los pongan efectivamente a su alcance, con un equipo, un día y una hora”, resaltó el colorado en su exposición de motivos.

La iniciativa, presentada a comienzos de octubre, fue derivada a Comisión de Salud Pública del Senado, donde aún no se comenzó a discutir.

Fuentes coloradas indicaron a El País que luego que Bordaberry presentara un informe de su iniciativa, los partidos indicaron que harían consultas internas.