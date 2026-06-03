Recibió la eutanasia Pablo Cánepa, uno de los impulsores de la ley: “Se fue rodeado de familia y amigos”

Pablo Cánepa, un hombre de 39 años que llevaba sus últimos cuatro postrado por una enfermedad, murió este lunes 1° de junio luego de recibir la eutanasia, confirmó a El País su hermano, Eduardo Cánepa. Es el segundo caso de eutanasia que se hace público desde que se aprobó la ley en Uruguay; el primero fue el de una mujer de 69 años con cáncer terminal que murió el 22 de mayo.

“Se fue rodeado de familia y amigos”, contó Cánepa y dijo que el proceso “fue muy ágil” y el equipo médico que atendió a su hermano “se comportó de forma muy humana y profesional”. Según resaltó, las autoridades de la mutualista —cuyo nombre prefirió no revelar— se acercaron a dar apoyo y acompañar a la familia. "En ese sentido estamos aliviados", agregó.

A través de la cuenta de Instagram de Pablo, Eduardo compartió un mensaje de despedida. “Rodeado del amor de su familia y amigos, Pablo partió ayer de este mundo. Se despidió con el humor que lo caracteriza hasta sus últimos minutos. Lo vamos a extrañar mucho”, expresó junto a un video homenaje.

Pablo Cánepa recibió la eutanasia el 1° de junio Foto: Instagram/Pablo Cánepa

¿Quién era Pablo Cánepa?

Pablo Cánepa nació en Montevideo en agosto de 1986. Tenía 39 años y era diseñador gráfico. En una entrevista con Clarín en 2025, contó que su calvario comenzó en 2022: "Primero, empecé con mareos que me parecieron normales. Después, fui al hospital y me dijeron que podía ser un ACV. Fue gradual y rápido, en dos o tres meses quedé así".

Cánepa fue perdiendo la movilidad y solo podía mover la cabeza. Luego de múltiples estudios, no llegaron a tener una respuesta definitiva a su enfermedad. "Lo más probable es que sea autoinmune, pero no tiene una explicación. Mueren las neuronas motoras y no se regeneran. Hay gente como Esteban Bullrich que tiene la pantalla. Pablo esa vida no la quiere, no le interesa. Incluso tiene problemas para mover los ojos", explicó Eduardo Cánepa en la misma entrevista.

Desde que entendió que su problema no era reversible, Cánepa defendió activamente que se aprobara una ley de eutanasia en Uruguay. El protocolo de eutanasia entró en vigor el 20 de abril de este año con la firma de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmara el decreto reglamentario.