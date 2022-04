Varias mutualistas suspenden cirugías por falta de stock de fármaco que no llega al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aclaración: Una primera versión de esta nota informó que se cancelaron intervenciones en hospitales de ASSE por la escasez de Neostigmina. La información no es correcta. A los involucrados y a los lectores las disculpas.



Varias mutualistas han suspendido, durante la última semana, todas las intervenciones quirúrgicas que no son de urgencia y que requieren el uso de anestesia general, por la falta de stock de un fármaco.

A pesar de que no son todas las mutualistas las que tienen un faltante “llamativo” de Neostigmina, “las más grandes” sí lo están padeciendo y por eso decidieron suspender cirugías, informó el presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Germán Reta.



La droga se usa para revertir la curarización de los pacientes. Cuando se administra una anestesia general se suele también incluir un relajante muscular con el fin de que la persona quede paralizada sin tensiones musculares. Esto facilita la labor del cirujano mientras opera. Una vez terminada la intervención quirúrgica es necesario revertir esa relajación muscular total, o curarización, para que el paciente pueda volver a respirar por sus propios medios y recuperar la movilidad corporal. Allí es donde interviene la Neostigmina.



“Aunque la relajación muscular empieza a revertirse espontáneamente, esta debe ser ayudada con la medicación y en algunos casos hasta llega a hacerse imprescindible para que no exista un bloque neuromuscular prolongado”, explicó Reta. La Neostigmina no sirve para despertar al paciente, pero sí para que no pase que despierte y no logre respirar por sí mismo, algo “muy angustiante”, según el anestesista.



El faltante de esta droga ocurre desde hace más de una semana y se debe a un incendio generado en el laboratorio argentino que la provee, según indicó una fuente de la salud a El País. Muchas mutualistas reciben la Neostigmina a través del mismo distribuidor, que ha suspendido la importación.



Para el presidente del SAQ, “no es necesario que en todos los casos se suspendan las cirugías”, como ha sucedido, según él, “en las mutualistas más grandes”. Reta subrayó: “Se han suspendido las coordinaciones de intervenciones que requieren solamente anestesia local, casos totalmente menores en donde el fármaco no se utiliza, y eso no tiene justificación”.



Según la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, la situación “es muy heterogénea” entre las mutualistas y “muchas se están ayudando entre sí” con la racionalización del fármaco para operaciones específicas de urgencia. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo a El País que el sector público tiene stock, que incluso le ha estado prestando al privado, aunque esto yo no lo podrá seguir haciendo por estar justos.



Atrasos: en ASSE hay más de 1.600

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo la semana pasada que hay 1.620 cirugías atrasadas por la pandemia en el sector público y que el INOT será el centro encargado de “resolverlas rápidamente”, pues se derivarán allí. En lo privado, las mutualistas no tienen un registro unificado para las intervenciones atrasadas.