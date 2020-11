Mutualistas reclaman que se les pague para triplicar los testeos de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pedido del gobierno a las instituciones de salud y laboratorios de triplicar los testeos de coronavirus que se realizan por día molestó a varias mutualistas, que en algunos casos aseguran que solo recibieron el pago correspondiente por los hisopados realizados hasta el mes de julio, mientras que otras sostienen que aún no han cobrado nada desde marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria.

Desde el Casmu, su secretario general, Juan Areosa, dijo a El País que hoy le es imposible a la institución triplicar la cantidad de análisis diarios, dado que para hacerlo necesitaría hacer una mayor inversión. Esta mutualista, que viene realizando diagnósticos desde marzo, llevó adelante unos 12.200 exámenes que equivalen a unos $ 50 millones, los que, sostiene, todavía no fueron transferidos.

Por su parte, el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) -propietaria del Sanatorio Americano-, Carlos Cardoso, afirmó a El País que este centro de salud puede más que triplicar su capacidad de testeo (hoy realiza unos 1.000 exámenes diarios) pero, al igual que el Casmu, advirtió que para eso precisa recibir los importes adeudados. “Esperamos que haya un adelanto en los pagos de la cantidad de testeos que se están haciendo”, planteó el médico.

Cardoso dijo que “luego de la asignación de la parte licitada, el sanatorio no ha cobrado más”. O sea, no cobra desde el mes de julio. “Se detuvo la cadena de pago”, advirtió.

En abril, el gobierno realizó una licitación para la compra de los test que ganaron los laboratorios del Americano, ATGen, Genia, Biofast y Capoano Bevilacquia. Pero también acordó con las mutualistas que tenían laboratorio propio que hicieran los estudios y que luego se les pagaría. Este es el caso de Cosem (LAC), Casmu, la Asociación Española, Círculo Católico, el SMI y Médica Uruguaya, que aún no han recibido ni un solo peso.

El País informó a mediados de octubre que se estaba preparando un decreto por $ 100 millones para concretar este pago, el cual es efectuado por el MSP, pero el dinero debe ser liberado por el Ministerio de Economía y este proviene del Fondo Covid. El decreto todavía no salió y el pago, entonces, no se efectivizó.



“Hacer el hisopado no es solo hacer el hisopado, la persona que lo hace no solo tiene que estar capacitada para eso, sino que requiere de determinado equipamiento, vestimenta, etc. Es necesario que las muestras no se contaminen y además se precisa que exista disponibilidad de equipamiento”, señaló Cardoso.

Si bien todos en el mutualismo coinciden en que hay voluntad de pago, consideran que hubo problemas en el uso de un nuevo software que el gobierno implementó que permite validar los test que realiza cada institución. Por ejemplo, se detectó que algunos prestadores de salud que envían sus estudios a laboratorios no completaban los registros a tiempo, lo cual generó demoras en la verificación y posterior pago de los análisis.

Test de coronavirus. Foto: Reuters.

Otra es la suerte que corren los laboratorios privados independientes de las mutualistas, que aunque no reciben los pagos con la celeridad deseada, sí advierten que se les está depositando todo, y que no tienen problema en incrementar la cantidad de estudios. En Genia, por ejemplo, donde se realizan unos 600 test diarios, señalan que tienen capacidad para triplicarlos como les pide el gobierno.



Su director, Carlos Azambuja, dijo a El País que tienen disponibilidad “tanto en equipos como en personal”. Su empresa es hoy la encargada de realizar los exámenes en el puente internacional de Fray Bentos en Río Negro.

En el caso de ATGen, que por día realiza unos 1.000 determinaciones, también aseguran que cuentan con los recursos y la disposición para multiplicar por tres esta cifra.



Hoy en Uruguay se llevan realizados más de 380.000 test. El récord de diagnósticos ocurrió esta semana cuando se registraron más de 5.000 análisis diarios. El gobierno estima que hoy hay capacidad para realizar unos 9.000, aunque algunos prestadores del sistema de salud creen que aún estamos muy lejos de poder alcanzar esa cifra.

Días antes, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, (GACH), Rafael Radi, señaló a El País que si los casos “siguen subiendo, se van a necesitar seis, siete u ocho mil” test diarios. Esta capacidad de testeo está asegurada, según sostuvo el científico, aunque añadió que, en caso de que se necesiten más análisis, sí se deberían “armar más laboratorios”.

Rafael Radi. Foto: Leonardo Mainé

“Te lleva entre 60 y 90 días armar una nueva unidad. Las capacidades de testeo ahora están muy bien, y tenemos test en exceso para lo de hoy. Pero en la medida que entre gente del exterior… Por eso decimos que el ingreso del exterior debe ser planificado. Si un mismo día nos llegan 20 mil personas, no tenemos forma de testearlos: ahí hay un primer cuello de botella. Yo diría que la capacidad de hoy es razonable y sólida para la realidad actual”, añadió Radi días atrás.