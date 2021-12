MSP rehabilitó vacunatorio de Florida, pero no está funcionando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado un bebé de cuatro meses en Florida recibió por error una vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y al día siguiente funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) asistieron al vacunatorio de la mutualista Comef para averiguar cómo ocurrió el hecho. Allí observaron las condiciones de mantenimiento y, como los resultados fueron óptimos, al día siguiente la cartera envió una habilitación formal al centro para que continué con su funcionamiento regular a pesar de la equivocación. Sin embargo, el centro no ha vuelto a trabajar y es posible que no lo haga en lo que queda de la semana a causa de “los miedos que se generaron con el hecho”, según supo El País a través de fuentes locales.

“Estamos en comunicación constante con el MSP y tenemos claro que lo principal aquí es la salud del niño, pero ya tenemos habilitado el vacunatorio que eventualmente va a seguir funcionando”, dijo a El País el director de Comef, José Pedro González.



La pausa en el funcionamiento del vacunatorio se debe a que hace falta “reponer funcionarios”, según indicó González. “Todavía no empezamos porque nosotros mismos no quisimos, pero la agenda ya está arreglada y no habrá demoras”, sostuvo el jerarca del centro de salud.



Según informó El Observador ayer, la funcionaria del vacunatorio que administró la dosis de Pfizer al lactante y otra del mismo centro de salud fueron apartadas temporalmente del cargo. González informó a El País no se reintegrarán a sus puestos “hasta terminada la debida investigación del caso”.

La cartera de salud informó en la noche de este lunes, en un comunicado, que el bebé “por error de procedimiento recibió una vacuna que no correspondía” y, según informó El País ese día, la dosis de Pfizer administrada estaba “sin diluir”, algo que estaba previsto hacer para las vacunas de este laboratorio aprobadas para los niños de entre cinco y 11 años. De todos modos el pequeño, por tener apenas meses, ni siquiera estaría habilitado a recibirla.



Al bebé lo habían llevado para ser inoculado con una de las vacunas que se indican durante el primer año de vida en el esquema general de vacunaciones. A causa del error permanecerá en observación durante siete días, aunque las autoridades han dejado claro que su estado de salud es favorable.

González dijo que se está investigando por qué ocurrió el error y destacó que la vacunación contra el COVID-19 y la de los menores de edad para el esquema regular se suelen dar en días diferentes. “No se quieren mezclar los días para evitar lo que ahora pasó”, dijo el director de la mutualista floridense.



En un primer momento, desde la cartera de salud dijeron a El País que se investigaría si hubo un error en los rotulados de heladeras en donde se conservan las vacunas. Ahora, González dijo que “el rotulado ya viene puesto desde Montevideo”. y agregó: “Nosotros no cambiamos ninguno de estos”.

Denuncia.

“Esto no es una joda, yo tengo mi niño de cuatro meses metido ahí", enfatizó este martes en rueda de prensa la madre del bebé que recibió Pfizer. La mujer dijo que el hecho debe considerarse una “mala praxis”. Y añadió: “Dicen que un error lo comete cualquiera, pero en el tema de la salud es un bebé de cuatro meses. Mi marido le dijo al director (de Comef) que yo voy a hacer lo que tenga que hacer, sea una demanda, una denuncia, o lo que sea. Lo voy a hacer”, sostuvo.