Mamá del bebé que recibió vacuna anticovid dijo que hará demanda: "Esto es una mala praxis"

Irma Pereira, mamá del bebé de cuatro meses que recibió una vacuna anticovid de Pfizer, dijo este martes que realizará una demanda por lo que consideró una mala praxis.

En declaraciones a TV Florida la mujer relató que llevó al niño a vacunar el pasado 4 de diciembre y que preguntó cuál era la vacuna que le tocaba, a lo que le respondieron que era la misma que había recibido a los dos meses.



"Las dos primeras estaban bien, pero (la vacunadora) me dijo que la tercera era más fuerte, que le iba a doler más. Cuando me iba, después que le dio la vacuna, se percató de que le había dado una vacuna mal. Se investigó y me avisaron que era la vacuna del COVID", relató la mujer.



El caso se dio en la mutualista Comef, de Florida, y Pereira explicó que allí también había vacunado al niño cuando tenía dos meses. En esa ocasión, dijo, "la vacunadora estaba con un celular en la mano". Y ahora no tenía un celular pero "le dio dos vacunas bien, y en la tercera no miró lo que estaba agarrando, y se la dio al bebé", afirmó.



Pereira aseguró que el pequeño está bien actualmente y que el lunes próximo viajarán a Montevideo para hacerle estudios. Más temprano, el ministro de Salud, Daniel Salinas, afirmó que el pequeño está en "muy buen estado de salud".

"Esto no es una joda, yo tengo mi niño de cuatro meses metido ahí", enfatizó la mujer, y remarcó: "Me culpan a mí, pero fue el Ministerio de Salud que encajó la noticia, comunicaron eso". Pereira se refirió al comunicado que emitió este lunes en Twitter el MSP dando a conocer que se había producido un "error de procedimiento" en la vacunación de un lactante.



Consultada sobre qué acciones tomará respecto a la situación, Pereira aseguró que "esto es una mala praxis". "Dicen que un error lo comete cualquiera, pero en el tema de la salud es un bebé de cuatro meses. Mi marido le dijo al director (de Comef), que yo voy a hacer lo que tenga que hacer, sea una demanda, una denuncia, lo voy a hacer", sostuvo.