Lactante recibió vacuna anticovid "por error de procedimiento"; MSP afirma que está en buen estado de salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó en la noche de este lunes, en un escueto comunicado, que un lactante "por error de procedimiento recibió una vacuna que no correspondía" y agregó que "de forma inmediata" se realizaron "las acciones correspondientes para velar por su salud".

"De acuerdo a las evaluaciones clínicas y paraclínicas, se encuentra en buen estado de salud. También se tomaron medidas administrativas y judiciales correspondientes", agregó en Twitter la cartera, sin dar más detalles.



Según informó El Observador y confirmaron a El País fuentes de la cartera, la vacuna que se le inoculó fue una de Pfizer contra el coronavirus.



El caso ocurrió el pasado viernes en Florida y el pequeño, de cuatro meses, había ido a recibir una de las vacunas que durante el primer año de vida se indican en el esquema general de vacunaciones. Permanecerá en observación durante siete días.

Las fuentes agregaron que se considera que lo ocurrido fue "un error de procedimiento y no es culpa directa de nadie". De todos modos, explicaron que las acciones judiciales se toman porque hay que informar al fiscal, ya que en un principio no se sabía qué consecuencias se podrían generar.



"En este caso las acciones judiciales no tienen ninguna consecuencia porque no hay ningún hecho como consecuencia del error, mientras el bebe esté bien", agregaron.



Una de las interrogantes que intenta despejar el MSP es por qué en un vacunatorio donde se da el esquema inicial (a bebés) había una vacuna anticovid de Pfizer. Se analizará si fue un error de clasificación o rotulado de la heladera, indicaron.